슈퍼마켓 업주 살해 40대 강도, 구속심사 출석…"죄송합니다"

▲ 슈퍼마켓에서 70대 업주를 살해하고 현금 70만 원을 빼앗은 혐의를 받는 중국 국적 동포 40대 A 씨가 9일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천시 미추홀구 인천지법으로 들어서고 있다.

슈퍼마켓 업주를 살해하고 현금을 빼앗아 달아난 40대 남성이 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했습니다.강도살인 혐의를 받는 중국 국적 동포 40대 A 씨는 오늘(9일) 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)이 열리는 인천지법에 들어섰습니다.경찰 승합차에서 내린 A 씨는 포승줄에 묶인 채 수갑을 찬 상태였으며 모자와 마스크를 써 얼굴 노출을 최대한 피했습니다.A 씨는 "피해자에게 미안하지 않느냐"는 취재진 질문에 "죄송합니다"라고 답변했습니다.그는 "사전에 범행을 계획했느냐"는 물음에는 고개를 저었고, "혼자 있는 노인을 노린 것이냐"는 질문에는 "아니다"라고 답했습니다.A 씨의 구속 여부는 오후 늦게 결정될 예정입니다.A 씨는 지난 6일 오후 9시 인천시 미추홀구 도화동 슈퍼마켓에서 업주인 70대 남성 B 씨를 둔기로 때려 살해한 뒤 현금 70만 원을 빼앗아 도주한 혐의를 받고 있습니다.피해를 본 슈퍼마켓은 간단한 생필품을 파는 소규모 점포로, 범행 당시 B 씨 혼자 가게를 지키고 있었던 것으로 조사됐습니다.신고를 받은 경찰은 용의자 추적에 나서 범행 다음 날인 7일 오후 서울의 카페에서 A 씨를 검거했습니다.A 씨는 빼앗은 돈을 모두 쓴 것으로 파악됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "금전을 노리고 범행했다"는 취지로 진술한 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)