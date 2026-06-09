한국-체코전 주심은 '이집트 변호사' 출신

▲ 북중미 월드컵 한국-체코전 심판진

홍명보호가 체코와 치르는 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 경기 휘슬을 이집트 변호사 출신 심판이 붑니다.FIFA는 오늘(9일) 한국-체코전 심판진을 발표했습니다.한국 대표팀은 오는 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 스타디움에서 체코와 북중미 월드컵 조별리그 A조 1차전을 치릅니다.경기 주심은 이집트의 아민 모하메드 오마르(40) 심판이 맡습니다.부심 마흐무드 아부엘레갈, 아흐메드 호삼 타하 모두 이집트 심판입니다.대기심은 코스타리카 국적의 후안 칼테론 심판이 배정됐습니다.축구 이적 및 통계 전문 매체인 트랜스퍼마르크트 등에 따르면 오마르 심판의 직업은 변호사입니다.오마르 주심은 2013년부터 이집트 프로축구 프리미어리그에서 심판으로 활동했으며 2017년 FIFA 국제심판 자격을 획득했습니다.월드컵 무대는 처음이지만 2019년 브라질에서 열린 FIFA 17세 이하(U-17) 월드컵에 참가했고, 코트디부아르에서 치러진 2023 아프리카 네이션스컵(AFCON) 개막전 주심을 맡는 등 아시아축구연맹(CAF)이 신뢰하는 심판 중 하나로 자리매김해 왔습니다.스포츠매체 스포르티아우라는 지난 4월 북중미 월드컵에 참가할 심판들을 소개하면서 오마르 심판에 대해 "변호사처럼 체계적이고 정확한 판정을 한다"고 평가했습니다.아울러 오마르 심판의 가장 큰 강점을 "위치 선정과 어드밴티지 룰을 지능적으로 적용하는 능력"으로 꼽고는 "세계 축구에서 가장 기술적으로 뛰어난 팀들이 참가하는 대회에서, 모든 접촉마다 휘슬을 불기보다는 경기 흐름을 유지하려는 그의 의지는 진정한 자산이 될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=FIFA SNS, 연합뉴스)