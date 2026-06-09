안선영, 1분 지각해 30만 원 영어 시험 못 봤다…"엄격한 규정"vs"지나친 대응" 갑론을박

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방송인 안선영이 국제 공인 영어시험 응시를 위해 시험장을 찾았다가 입실 마감 시간을 1분 넘겨 시험을 치르지 못한 사연을 고백했다.안선영은 9일 자신의 SNS를 통해 시험장에서 겪은 일화를 상세히 전하며 아쉬운 심정을 가감 없이 드러냈다.안선영은 당시 상황에 대해 "주차장을 못 찾아 일방통행 길을 8바퀴 돌다가 겨우 주차하고 9시 시험 전 도착했다"며 "근데 8시 50분 넘었다고 시험 못 본다고 한다. 시험료 30만원인데, 사람이 왔는데 안되냐니 '그러니까 일찍 일찍 다녀야죠' 라더라"고 전했다.시험장 입실을 거부당한 안선영은 현장 조치에 대해 "너무 맞는 말이지만, 내가 오늘 시험 때문에 종일 스케줄을 힘들게 다 빼고 왔다"라고 속상한 마음을 내비쳤다. 그러면서 시험 주관사인 IDP 계정을 태그하며 "최소한 주차장 정보라도 좀 제공했다면"이라고 아쉬운 목소리를 더했다.이후 안선영은 "헤매지 말고 택시 타고 올 걸. 나 자신한테도 너무 짜증이 났다"라고 속상한 마음을 토로하며, 주차장 관리자에게 "9시 시험인데 51분에 왔다고 그냥 가라고 하더라"며 하소연했던 상황을 설명하기도 했다.안선영이 응시하려 했던 시험은 IDP가 주관하는 국제 공인 영어능력시험인 'IELTS'(아이엘츠)다. 'IELTS'는 영어 듣기, 읽기, 쓰기, 말하기를 평가하는 시험으로, 영어권 국가로의 유학이나 이민, 취업을 희망하는 사람들의 영어 사용 능력을 평가한다.'IELTS' 공식 규정 안내에 따르면, 응시자는 시험 당일 오전 8시 50분까지 신분 확인 절차를 거친 뒤 입실해야 한다. 오전 8시 50분 이후에는 시험장 입실이 제한돼 응시가 불가능하다.이 같은 안선영의 사연이 온라인상에 알려진 이후 누리꾼들 사이에서는 다양한 반응이 이어지고 있다. 일부 누리꾼들은 "국제 공인시험은 공정성과 형평성을 위해 규정을 철저하고 엄격하게 적용하는 것이 맞다", "입실 마감 시간 지각 시 불이익은 사전에 수험생들에게 충분히 공지된 공통 내용", "본인이 시험칠 곳의 주차 정보는 미리 알아봤어야지", "시험에 응시한 모든 사람들이 본인의 소중한 시간 빼고 가는 거다", "입실 시간 못 지킨 자신을 탓해야지" 등의 반응을 보이며 시험 주관사 측의 칼 같은 조치가 정당하다는 입장을 보였다.반면 또 다른 누리꾼들은 "시험장 건물 내부까지 이미 도착한 응시자에게 단 1분 때문에 너무 융통성 없이 대응을 한 것 아니냐", "초행길인 응시자들을 위해 주차 관련 사전 안내가 부족했다면 향후 개선이 필요해 보인다"며 안선영이 처한 상황에 공감하는 반응을 나타내기도 했다.[사진=SBS연예뉴스 DB, 안선영 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)