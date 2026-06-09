'합숙맞선 시즌2', 포스터 2종 공개…미혼 남녀 10인의 첫인상 선택 포착

이미지 확대하기

SBS '자식방생 프로젝트-합숙맞선 시즌2'가 설렘과 긴장감이 공존하는 포스터 2종을 전격 공개하며 본격적인 출격을 알렸다.9일 공개된 포스터는 경북 안동의 고즈넉한 풍경을 배경으로 미혼 남녀 10인의 운명적인 첫 선택 순간을 포착한 메인 야외 포스터와, 시즌1에 이어 다시 한번 찰떡 호흡을 맞추게 된 3MC 서장훈, 이요원, 김요한의 모습을 담은 MC 버전 포스터로 구성됐다. 두 포스터는 '부모 동반 합숙형 맞선 리얼리티'라는 프로그램만의 독보적인 정체성을 선명하게 시각화하며 시즌2를 기다려온 예비 시청자들의 기대감을 최고조로 끌어올린다.먼저 푸른 하늘과 전통 한옥이 아름답게 어우러진 안동의 압도적인 공간감을 바탕으로 제작된 메인 포스터는 공식 첫인상 선택 티타임에 나선 남녀 10인의 리얼한 순간을 담았다. 출연자들은 하얀 테이블을 사이에 두고 서로를 마주한 채, 첫 만남 특유의 풋풋한 설렘과 묘한 긴장감, 그리고 조심스러운 탐색전의 분위기를 고스란히 전한다. 넓게 펼쳐진 전통 고택의 고풍스러운 풍경과 출연자들의 미묘한 표정 변화는 앞으로 5박 6일 동안 이어질 밀도 높은 합숙 로맨스의 강렬한 시작을 상징적으로 보여준다.이번 '합숙맞선 시즌2'에서는 새로운 미혼 남녀 10인이 경북 안동에서 5박 6일 동안 동고동락하며 결혼을 전제로 한 진지하고도 뜨거운 만남을 이어간다. 이들은 공식 첫인상 선택을 기점으로 그 어느 때보다 적극적인 직진 플러팅과 솔직한 감정 표현을 쏟아낼 예정이다. 특히 진정한 결혼을 목적으로 모인 만큼, 한 치 앞도 예측할 수 없는 과감한 선택과 치열한 사랑의 작대기가 오가며 반전에 반전을 거듭하는 관계 변화가 펼쳐졌다는 후문이다.함께 베일을 벗은 MC 버전 포스터에는 프로그램의 든든한 중심축인 서장훈, 이요원, 김요한의 독보적인 존재감이 담겼다. 따뜻하고 안락한 분위기의 스튜디오를 배경으로 한 포스터 속 세 사람은 각기 다른 매력의 비주얼로 시즌2의 관전 재미를 책임진다. 지난 시즌1에서 유쾌하면서도 매끄럽고 안정적인 진행 호흡을 증명한 3MC는 이번 시즌에도 출연자들의 미세한 감정 선과 선택의 흐름을 날카롭게 짚어내는 한편, 가감 없는 현실적인 공감과 리액션을 보태며 프로그램의 몰입도를 한층 더 끌어올릴 전망이다.한층 더 짜릿하고 솔직해진 '합숙맞선 시즌2'는 오는 25일 목요일 밤 9시에 첫 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)