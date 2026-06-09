[날씨] 전국 '맑음'…곳곳 자외선 '매우 높음'

어제(8일)는 흐리거나 구름이 가득한 곳이 많았는데요.



오늘은 서해 남부 해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



다만 오후 한때 강원 남부 내륙과 강원 산지, 경북 북동 산지에는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



낮에 구름이 없다 보니 볕이 강하게 내리쬐면서 전국 곳곳에서 자외선 지수 높음에서 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



볕이 강한 오후 3시까지는 외출을 자제해 주시는 편이 좋겠고요.



외출하실 때는 긴소매 옷이나 모자 등으로 자외선 차단에 신경 써주셔야겠습니다.



현재 위성 영상 보시면 전국 하늘 대체로 맑게 드러나 있습니다.



오전에 짙었던 안개도 낮에 기온이 오르면서 모두 해소됐습니다.



오늘 전국 하늘 맑겠고요.



동해안과 남해안, 그리고 제주 해안가를 중심으로는 너울성 파도가 밀려들겠습니다.



해안가 안전사고 유의해 주셔야겠습니다.



낮 기온도 살펴보시면 서울의 낮 최고 기온 28도, 대구 29도로 평년과 비슷하겠습니다.



내일 오전 한때 경기와 강원 북부 지역에는 약한 비 소식이 있습니다.



(안수진 기상캐스터)