북중, 정상회담 대대적 보도…관계 격상 과시

<앵커>



시진핑 중국 국가주석의 북한 국빈 방문 일정이 이틀째에 접어들었습니다. 북중 양국은 어제(8일) 정상회담 장면을 대대적으로 보도하면서 한층 격상된 양국 관계를 과시했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



어제 평양 목란관에서 열린 시진핑 중국 국가주석 국빈 방문 환영 만찬입니다.



화기애애한 분위기에서 정상회담을 마무리한 시 주석과 김정은 위원장은 모두 관계 격상을 시사하며 우호적 메시지를 주고받았습니다.



[조선중앙TV : (시진핑 주석은) 중조 관계를 높은 수준에서 발전시키고 두 나라 사회주의 위업의 보다 아름다운 전망을 개척하며...]



[(김정은 위원장은 북중관계를) 가장 강력하고 전략적인 사회주의 국가 간 관계의 본보기로 발전시켜 나가실 용의를 피력하셨습니다.]



조선중앙TV는 어제 정상회담 영상을 하루 만인 오늘 공개해 방영하고 있고, 노동신문도 평소보다 4개 면을 늘려 회담 소식을 대대적으로 보도했습니다.



북한은 어제 회담에서 국제 및 지역 문제들이 논의됐고 만족할 만한 견해 일치를 봤다면서 이렇게 발표했습니다.



[전략적 조정과 협력을 강화하고 양국의 주권과 안전, 발전 이익을 굳건히 고수하며...]



7년 전과 달리 북한 비핵화에 대한 언급은 일절 등장하지 않고 있습니다.



북한이 핵보유를 주권 사항이라고 주장하는 상황에서 주권과 안전에 대한 공개적 지지는 북핵을 사실상 묵인한다는 메시지가 아니냔 해석이 나옵니다.



북한은 시 주석 방북 직전 우라늄 농축시설을 새롭게 공개했고 김여정은 비핵화는 논의 대상이 아니라고 선을 그은 바 있습니다.



김정은 위원장은 중국 측이 핵심 이익으로 꼽는 하나의 중국 원칙에 입각한 중국 당과 정부의 입장을 전적으로 지지한다고 화답했습니다.



시주석은 오늘 북중 우호 시설 등을 방문하고 김 위원장의 배웅을 받으며 국빈 방문 일정을 마무리합니다.



(영상편집 : 채철호)