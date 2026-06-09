'투표 용지' 여야 충돌…"신속 국조"vs"전국 재선거"

<앵커>



6.3 지방선거 투표용지 부족 사태를 둘러싼 여야 공방이 거세지고 있습니다. 민주당은 국정조사를 최대한 신속히 추진하는 한편, 선관위 제도개혁을 위한 TF를 구성했고, 국민의힘은 특검과 전국 재선거 필요성까지 거론하며 공세 수위를 끌어올렸습니다.



김관진 기자의 보도입니다.



<기자>



6.3 지방선거 투표용지 부족 사태를 놓고 민주당은 신속한 국정조사를 강조했습니다.



한병도 민주당 원내대표는 이번 사태를 민주주의와 참정권을 치명적으로 훼손한 참사라고 규정하며, 이번 주 본회의를 열어 국정조사 계획서를 보고하고, 다음 주 이를 의결해 최단기간 안에 특위를 가동하겠다고 밝혔습니다.



[한병도/민주당 원내대표 : 국회는 가장 신속하게 국정조사를 진행하겠습니다. 선거관리 체계의 전면적인 개혁을 위해 공직선거법과 선관위법 개정에도 곧장 착수하겠습니다.]



민주당은 선관위 제도개혁을 위한 TF를 구성하고 내일 첫 회의를 예고하는 한편, 대통령과 청와대까지 포함시킨 국민의힘 국정조사 요구서에 대해서 이번 사태를 정쟁대상으로 만들어 국민 혼란과 분열을 조장하는 거라고 비판했습니다.



국민의힘은 공세 수위를 더 끌어올렸습니다.



장동혁 국민의힘 대표는 오늘(9일) 국회 기자회견에서 참정권 박탈 사태를 근본적으로 해결하는 건 전국 재선거라고 주장했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이미 드러난 것만으로도 재선거 사유는 차고 넘칩니다. 재선거 실시를 위한 특별법을 발의할 수 있도록 신속하게 당 내 논의를 진행하겠습니다.]



장 대표는 특검법과 관련해서는, 어제 정청래 대표도 동의한다는 뜻을 밝혔다며 오늘이라도 당장 만나 특검법 추진부터 논의하자고 제안했습니다.



이재명 대통령 지시로 꾸려지는 검경 합동수사본부를 향해서는 시간만 끌 것이 아니라 중앙선관위 서버와 선거인명부, 투표함, 투표지 등 증거부터 확보해야 한다고 촉구했습니다.



(영상편집 : 오영택)