일 도쿄 아파트값 폭등에 '단독주택 유턴' 가속

▲ 일본 도쿄 도심

일본 수도권에서 치솟는 아파트 가격과 입주 지연 우려로 인해 직장인들의 주택 수요가 단독주택으로 빠르게 이동하고 있습니다.아파트 가격이 급등하면서 도쿄 중심가에서는 중고 아파트마저 가격이 1억 엔(약 9억 5천만 원)을 넘어서자, 상대적으로 가격 상승이 완만하고 유지비 부담이 적은 단독주택을 선택하는 실수요자가 늘고 있습니다.9일 산케이신문 등에 따르면 2025년도 도쿄를 비롯한 일본 수도권의 신축 아파트 평균 가격은 전년 대비 15.3% 오른 9천383만 엔(약 8억 9천만 원)으로 5년 연속 사상 최고치를 경신했습니다.건설업계 구인난과 자재비 상승에 더해 중동 지역 긴장에 따른 자재 유통 혼란으로 입주 시기가 늦어질 수 있다는 우려까지 겹치며 신축 아파트 구매는 엄두도 내기 어려워진 것입니다.신축 아파트 구매를 포기한 수요가 중고 시장으로 몰리면서 도쿄 도심의 중고 아파트 가격도 가파르게 올랐습니다.부동산 정보업체 라이풀홈즈 조사 결과 도쿄 도심 23구 내 구축 아파트 중 1억 엔 이상인 고가 아파트의 비율은 2020년 3.4%에서 2025년 18.8%로 급증했습니다.현지에서는 1억 엔이 넘는 고가 아파트를 부르는 '옥션'(억 을 뜻하는 '오쿠'와 아파트를 뜻하는 '맨션'의 합성어)이라는 신조어까지 등장했습니다.업체 관계자는 "맞벌이 직장인 등 일반 실수요층이 도쿄 도심 아파트를 구매하기는 사실상 불가능해진 상황"이라고 진단했습니다.이에 따라 장기적인 관리비나 수선적립금 인상 우려가 없고, 건물 가치가 떨어지더라도 토지가 자산으로 남는 단독주택이 대안으로 주목받고 있습니다.최근 주택 공급업체의 조사에 따르면 아파트 구매를 검토하던 이들 가운데 4명 중 1명(20∼30대는 3명 중 1명)이 단독주택으로 눈을 돌린 것으로 나타났습니다.특히 자산 형성에 관심이 높은 20대 사이에서 향후 매매 가치까지 고려해 입지가 좋은 단독주택을 선호하는 경향이 뚜렷해지고 있다고 산케이는 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)