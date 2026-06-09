부산 다대포서 1억 년 전 공룡알 화석 발견…오비랩터 서식 확인

▲ 검은색으로 남아 있는 공룡알 화석

부산 다대포 두송반도 일대에서 약 1억 년 전인 백악기 후기에 서식한 것으로 추정되는 공룡알 화석이 발견됐습니다.오늘(9일) 연합뉴스 취재를 종합하면 최승 기초과학연구원 박사와 국립부경대 백인성 환경지질과학 명예교수는 2021년부터 지난해까지 사하구 다대포 두송반도 백악기 퇴적층에서 발견된 공룡알 화석 여러 점에 대해 정밀 구조 분석을 진행했습니다.분석 결과 이 공룡알은 키가 5∼6ｍ에 달하는 대형 오비랩터의 알로 확인됐습니다.약 1억 년 전 백악기 후기에 서식했던 공룡으로 알려진 오비랩터는 두 발로 보행하며 부리 모양의 턱과 깃털을 가진 것이 특징입니다.연구진이 분석한 공룡알은 중국 허난성과 저장성, 몽골을 비롯해 미국 유타주와 아이다호주에서 발견된 오비랩터 화석 알과 일치했습니다.최승 박사는 "부산에서 대형 오비랩터류 공룡이 서식했다는 사실을 뒷받침하는 화석 알 연구 결과가 발표된 것은 이번이 처음"이라며 "다대포 퇴적층은 대형 공룡이 실제로 서식했던 환경을 보여주는 중요한 기록이자, 아시아 최동단에서 확인된 사례라는 점에서 의미가 크다"고 말했습니다.이번 연구는 1957년 설립된 영국 고생물학회가 발간하는 국제학술지 '페이퍼스 인 페일리언톨로지'에 지난달 게재됐습니다.(사진=최승 박사 제공, 연합뉴스)