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한병도, 투표지 사태에 "가장 신속히 국조…선관위법 개정 착수"

김관진 기자
작성 2026.06.09 10:30 조회수
한병도, 투표지 사태에 "가장 신속히 국조…선관위법 개정 착수"
▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 7일 국회에서 6·3 지방선거에서 불거진 투표용지 부족 사태와 관련, 긴급 기자 간담회를 열고 있다.

한병도 민주당 원내대표가 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 "국회는 가장 신속하게 국정조사를 진행하겠다"고 밝혔습니다.

한 원내대표는 오늘(9일) 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이번 사태는 대한민국 민주주의와 참정권 모두를 치명적으로 훼손한 참사"라며 이같이 말했습니다.

그는 "이번 주에 즉각 본회의를 개최해 국정조사 계획서를 보고하겠다"며 "다음 주 본회의에서 곧장 의결해 최단기간 내에 특위를 가동하도록 하겠다"고 강조했습니다.

이어 "선거관리 체계의 전면적인 개혁을 위해 공직선거법과 선관위법 개정에도 곧장 착수하겠다"고 덧붙였습니다.

한 원내대표는 국민의힘을 향해선 "이번 사태를 정쟁거리로 만들어 또다시 국민의 혼란과 분열을 조장하고 있다"며 "국정조사 대상에 대통령과 청와대를 넣으라고 주장한다, 대체 뭐 하자는 것이냐"라고 반문했습니다.

한편, 한 원내대표는 내일 예정된 국민의힘 원내대표 선거를 거론하며 "내일 신임 원내대표가 선출되면 즉시 원 구성에 나서야 할 것"이라며 "늦어도 18일까지는 원 구성을 마쳐야 한다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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