'환승연애4' 정원규 "박지현과 결혼 확신 있다"…험담·전여친 루머 정면 반박

올초 종영한 TVING 연애 리얼리티 프로그램 '환승연애4' 출연자 정원규가 여자친구 박지현과 관련한 허위 루머에 대해 법적 대응을 예고했다.



정원규는 지난 8일 자신의 SNS에 장문의 글을 게재하고 온라인상에서 확산된 이른바 '저녁 식사 자리 목격담'에 대해 입장을 밝혔다.



앞서 일부 SNS와 온라인 커뮤니티에서는 정원규가 지인과의 식사 자리에서 여자친구인 박지현을 험담하고 결혼 의사가 없다는 취지의 발언을 했다는 목격담이 확산된 바 있다.



이에 대해 정원규는 "최근 여자친구 지현이의 유튜브 채널을 비롯해 여러 SNS에 저와 관련된 터무니없는 목격담과 악의적인 허위 사실이 유포되고 있는 상황을 접하게 됐다"며 "'제가 친구와 저녁 자리에서 지현이 욕을 하고, 전여친 이야기를 하며 지현이와 결혼까지 아니다'라는 허무맹랑한 내용"이라고 설명했다.



이어 "처음에는 전혀 사실이 아니기에 대응할 가치조차 느끼지 못했다"면서도 "실체 없는 루머를 사실로 믿으실까 염려됐고, 무엇보다 제가 가장 사랑하는 여자친구에게 더 이상 상처나 피해를 주지 않아야겠다는 생각에 직접 글을 쓰게 됐다"고 밝혔다.



정원규는 해당 목격담이 사실이 아니라고 거듭 강조했다. 그는 "같은 소속사 동료이자 친한 남자 친구와 저녁 식사 자리를 가졌던 것은 사실"이라면서도 "많은 눈과 귀가 함께하는 공간에서 제가 여자친구에 대한 부정적인 이야기를 함부로 하고 다녔다는 것은 상식적으로도 결코 있을 수 없는 일"이라고 반박했다.



또 "주변 지인들은 대부분 알고 있겠지만 저는 지현이와의 결혼에 대한 확신이 있다"며 "결혼 시기와 준비 과정에 대한 진지한 고민을 나눈 적은 있지만 지현이에 대한 부정적인 이야기나 험담을 한 적은 단연코 없다"고 말했다.



전 여자친구 관련 루머에 대해서도 "무슨 이야기인지조차 모르겠으며 언급할 이유도 없는 허무맹랑한 이야기"라고 선을 그었다.

정원규는 "저와 제 주변 사람들의 명예를 실추시키고 고통을 주는 범죄 행위를 더 이상 묵과할 수 없다"며 "최초 유포자와 이를 무분별하게 퍼 나른 이들을 상대로 선처 없는 법적 절차를 진행하겠다"고 밝혔다.



이어 "현재 강력한 법적 대응을 위한 증거 자료가 충분히 수집된 상황"이라며 강경 대응 방침을 재차 강조했다.



한편 정원규는 TVING '환승연애4'에 출연해 박지현과 재회에 성공했으며, 방송 종영 이후에도 공개 연애를 이어가고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)