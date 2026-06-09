환장할 모솔들이 돌아온다…'모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2, 내달 7일 공개

신선한 충격을 안겼던 넷플릭스 연애 리얼리티 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 더욱 강력해진 시즌2로 돌아온다.



9일 넷플릭스 측은 공식 채널을 통해 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2의 오는 7월 7일 공개 확정 소식과 함께, 시청자들의 도파민을 자극하는 티저 예고편을 전격 공개했다.



'모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2는 연애 경험치는 제로지만 연애에 대한 기대치는 최고조인 모태솔로들의 생애 첫 연애 도전기이자, 시청자들의 무한 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티 예능이다. 지난 시즌 당시 조금 서툴고 느리지만 자신들만의 순수한 속도로 인생 첫 로맨스를 완성해 나가는 모솔들의 모습으로 큰 사랑을 받았던 만큼, 이번 시즌2 역시 예측 불가한 감정의 롤러코스터와 한층 고조된 '대국민 훈수 모드'가 최고의 관전 포인트가 될 전망이다.



이날 공개된 시즌2 티저 예고편에서는 모솔들의 역대급 좌충우돌 행보에 고통받는 썸메이커(서인국, 강한나, 이은지, 카더가든)들의 생생한 '호통' 리액션이 담겨 변함없는 재미를 예고했다. 개그우먼 이은지를 경악하게 만든 고막 남친형 출연자부터, 하루가 멀다 하고 마음에 품은 이상형이 바뀌는 '이상형 갈대형', 오직 얼굴만 바라보는 극단적인 '비주얼 집착형'까지 상상을 초월하는 개성 가득한 모솔들의 출격이 호기심을 자극한다.



출연진들의 종잡을 수 없는 연애 보법에 참다못한 썸메이커들은 급기야 "네 마음대로 해라"​라며 솔직하고 거침없는 날 것의 반응을 쏟아내 폭소를 유발했다. 그러면서도 이내 이들의 놀라운 성장과 반전 로맨스 기류를 포착한 듯 "포상 휴가 가자"라는 강한 자신감을 내비쳐, 이번 시즌2에서 탄생할 인생 첫 커플에 대한 기대감을 상승시켰다.



여기에 연애 프로그램의 판도를 흔들 강력한 조커인 '메기'의 등판도 기대를 모은다. 역대급 비주얼과 스펙을 자랑하는 뉴페이스의 등장에 썸메이커 일동은 입을 모아 "이번 메기는 다르다"​라고 감탄을 연발, 얽히고설킬 모솔들의 썸 전선에 짜릿한 지각변동을 예고했다.



경험이 없어 더 순수하고, 서툴러서 더 응원하게 만드는 모태솔로들의 위대한 첫 로맨스 도전기 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2는 오는 7월 7일(화) 넷플릭스에서 전 세계에 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)