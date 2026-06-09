'타블로 딸' 이하루, 라이즈 타이틀곡 단독 작사…"SM 블라인드 심사 통과"

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그룹 에픽하이의 멤버 타블로의 딸 이하루가 그룹 라이즈(RIIZE) 신곡의 단독 작사가로 이름을 올려 화제를 모으고 있다.타블로는 8일 팬 소통 플랫폼을 통해 이하루의 작사 참여와 관련한 팬들의 질문에 답했다. 한 팬이 "라이즈 타이틀곡 단독 작사인 게 대단하다. SM은 블라인드 심사라는 말도 있던데"라고 묻자 타블로는 "네, 그렇게 채택됐음"이라고 답했다.이에 따라 이하루가 오는 16일 발매되는 라이즈의 두 번째 미니앨범 'II(투)' 타이틀곡 'Do Your Dance(두 유어 댄스)'의 단독 작사가로 이름을 올리게 된 배경 역시 블라인드 심사를 거친 결과인 것으로 알려졌다.이하루는 타블로와 함께 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하며 큰 사랑을 받았다. 최근에는 미국 대학 진학을 준비 중인 것으로 알려졌다.앞서 이하루는 걸그룹 키키(KiiiKiii)의 'To Me From Me' 작사에도 참여한 바 있다. 한국어와 영어를 자유롭게 구사하는 것으로 알려진 그는 어린 시절부터 뛰어난 언어 감각으로 주목받았다.앞서 이하루는 K팝에 대한 사랑이 남다른 것으로 전해졌다. 타블로는 2023년 가수 김재중의 유튜브 콘텐츠 '재친구'에 출연해 "하루가 방탄소년단, 스트레이키즈, 세븐틴을 정말 좋아한다"고 밝힌 바 있다.당시 타블로는 "딸 때문에 아이돌 노래를 굉장히 많이 안다"며 "K팝에 쓰고 있는 돈이 엄청나다"고 농담했다. 이어 "앨범 종류가 너무 많다. 하루가 좋아하는 그룹도 많아서 계속 앨범을 산다"며 "나는 망하기 일보 직전"이라고 말해 웃음을 자아내기도 했다.타블로는 남다른 언어 감각으로 힙합계 음유시인으로 통한다. 스탠퍼드대학교에서 문예창작학 학사와 영문학 석사를 취득한 타블로는 소설집 '당신의 조각들'과 에세이 '블로노트'를 출간하는 등 작가로도 활동했다.라이즈는 오는 16일 두 번째 미니앨범 'II'를 발매하고 타이틀곡 'Do Your Dance'로 컴백한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)