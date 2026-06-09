"음료 3잔 고소" 빽다방 점주의 민낯…49명 임금 떼먹고 '5인 미만' 쪼개기 꼼수 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



사건의 본질: 음료 3잔 횡령 고소로 시작된 청주 빽다방 사건은, 조사 결과 49명의 임금을 체불하고 사업장을 쪼개 운영한 조직적 임금 착취로 밝혀졌습니다.



구조적 문제: OECD와 IMF 등 국제기구는 한국 청년층이 노동시장 이중구조로 인해 취약한 임시·비정규직에 집중되며, 5인 미만 사업장 규제 사각지대에 노출되어 있다고 지적합니다.



정부 대응: 고용노동부는 청년 다수 고용 업종에 대한 전수조사와 적극적 감독체계를 도입하고, 프랜차이즈 가맹본부의 관리 책임을 강화하기로 했습니다.

1. "음료 3잔" 뒤에 숨겨진 진짜 문제

2. "그만두면 급여 90%만 준다"는 계약서

3. 왜 하필 '5인 미만'으로 쪼갰을까?

4. 청주만의 문제가 아니었다

5. 왜 하필 카페 아르바이트생들이 당할까?

6. 청년들은 왜 이런 일자리에 몰릴까?

7. 국제기구가 본 한국 노동시장의 민낯

8. 프랜차이즈 본사는 책임 없나?

9. 정부는 뭘 바꾸려 하나?

Deep Dive Q&A

음료 3잔을 가져갔다는 이유로 아르바이트생에게 550만원 합의금을 강요하고 업무상 횡령 혐의로 고소했던 청주의 한 빽다방 점주. 전국이 분노했죠. 그런데 고용노동부가 이 점주를 들여다보니, 진짜 문제는 따로 있었습니다. 사업장을 쪼개서 법망을 피하고, 49명한테 임금 300만원을 떼먹고, 근로계약서엔 "3개월 안에 그만두면 급여 90%만 준다"는 불법 조항까지 넣어놨습니다. 결국 점주는 이 불법 계약조항으로 형사입건됐습니다. 음료 3잔 논란 뒤에 숨겨진 진짜 이야기, 지금 시작합니다.이 사건의 본질은 음료가 아니었습니다. 고용노동부는 2026년 6월 8일, 청주 지역 프랜차이즈 카페·음식점 33곳을 약 두 달간 감독한 결과를 발표했습니다. 논란의 빽다방 점주는 사업자등록을 달리해 커피전문점과 디저트매장 2개로 쪼개 운영하면서, 5인 이상 사업장에 적용되는 연장·야간·휴일근로 가산수당을 주지 않았습니다. 노동부는 "이를 통해 49명에게 약 300만원의 임금을 체불했다"며 시정지시를 내렸습니다. 음료 3잔은 시작일 뿐, 진짜는 조직적 임금 착취였던 겁니다.두 번째, 이 점주는 근로계약서에 불법 조항을 넣었습니다. "계약을 지키지 않으면 매출 피해액을 산정해 손해배상 책임을 묻는다", "입사 3개월 안에 그만두면 급여의 90%만 지급한다"는 내용이었죠. 노동부는 이를 근로기준법 제20조 '위약예정금지' 위반으로 보고 점주를 형사입건했습니다. 한국 근로기준법 제20조는 사용자가 근로계약 불이행에 대한 위약금이나 손해배상액을 미리 정하는 것을 금지합니다. 퇴사를 자유롭게 선택하지 못하게 만들기 때문입니다. 이 점주는 청년들을 "빚으로 묶어두려" 했던 겁니다.세 번째, 한국 근로기준법은 상시 5명 이상 사업장에 더 넓은 규정을 적용합니다. 연장·야간·휴일근로 가산수당 같은 핵심 권리가 바로 여기 걸려 있죠. 그래서 일부 사업주들은 사업자등록을 나눠 '5인 미만'으로 위장합니다. 노동부도 2022년 별도 감독에서 "형식적으로 여러 사업자등록을 갖췄더라도, 실질적으로 인사·노무·회계가 통합 운영되면 하나의 사업장"이라고 분명히 한 바 있습니다. 즉, 이번 청주 사건은 돌발 사고가 아니라 이미 알려진 반복적 위법 유형이었습니다. 이는 국내 자영업계의 고질적인 '쪼개기 계약' 및 '위장 5인 미만 사업장' 편법이 청년층을 겨냥한 고용 구조로 고착화되었음을 시사합니다.네 번째, 노동부가 청주 지역의 나머지 프랜차이즈 카페·음식점 32곳을 추가로 들여다본 결과, 기초노동질서 위반이 무더기로 적발됐습니다. 근로계약서와 임금명세서 작성조차 제대로 안 하는 곳이 대부분이었고, 87명이 연장·야간·휴일수당과 퇴직금 등 총 400만원을 덜 받은 것으로 확인됐습니다. 노동부가 123명을 대상으로 익명 설문조사를 한 결과, 한 청년 노동자는 이렇게 답했습니다. "손님이 없을 때 알아서 쉬라고 했지만, 손님이 계속 와서 카운터를 비울 수 없었다. 사실상 쉬지 못했다." 마감 시간대에 밤 10시 넘어서까지 정리 업무를 했는데도 "자발적으로 한 일"이라며 야간수당을 주지 않은 사례도 있었습니다.다섯 번째, 국가데이터처의 2024년 프랜차이즈 통계에 따르면, 한국의 커피점·비알코올 음료점은 3만 4,735개, 종사자는 13만 9,711명입니다. 전년 대비 업장 수는 7.7%, 종사자는 8.4%, 매출은 12.8% 증가했죠. 카페 프랜차이즈는 빠르게 커진 고용시장입니다. 그런데 OECD는 한국의 비정규·임시·단시간 노동이 서비스업과 중소기업에 집중되어 있고, 서비스업 생산성이 제조업 대비 크게 낮아 양질의 정규 일자리를 만들기 어렵다고 지적합니다. 브랜드는 크지만 노동관리는 영세한 구조, 그 틈을 청년 아르바이트가 메우는 겁니다.여섯 번째, OECD는 2024년 기준 한국의 임시직 비중이 거의 27%로 OECD에서 두 번째로 높다고 봅니다. 특히 청년들이 대기업·정규직 쏠림과 노동시장 이중구조 때문에 임시직·비정규직으로 진입하거나 장기간 대기하는 경향이 있다고 지적하죠. IMF도 한국에서 청년과 고령층이 비정규 노동에서 과대표집되어 있으며, 청년은 정규직 일자리를 얻기 어려워 불안정 노동으로 밀려난다고 분석합니다. 결국 청년 아르바이트는 점주와의 사적 관계, "관행", "알아서 처리", "그만둘 거면 손해 보고 나가라" 같은 비공식 규율에 쉽게 묶이게 됩니다.일곱 번째, ILO는 소규모 사업장 예외가 존재하는 나라들에서 노동법의 도달 범위가 줄어들면서 많은 취약노동자가 보호 밖에 놓일 수 있다고 경고합니다. ILO 보고서는 한국 근로기준법이 5인 초과 기준을 둔다고 직접 언급하며, 이런 규모기준이 법 적용의 사각지대를 만들 수 있음을 지적합니다. OECD도 한국 비정규 노동자는 정규직의 절반을 조금 넘는 수준의 임금을 받으며 사회보험·훈련 접근성도 낮다고 요약합니다. 이번 청주 사건은 바로 그 경고가 현실에서 어떻게 나타나는지를 보여주는 사례입니다.여덟 번째, 현행 프랜차이즈 제도는 공정거래 측면의 정보공개·계약규율은 비교적 발달했지만, 개별 가맹점의 노동법 준수를 가맹본부가 얼마나 실질적으로 관리해야 하는지는 상대적으로 약한 편입니다. 노동부는 이번 사건 이후 프랜차이즈 가맹본부 7개사 관계자와 간담회를 열어 노동법 준수를 위한 자체 개선 방안 마련을 당부했습니다. 문제가 개별 점포를 넘어 가맹망 전체의 관리책임 문제임을 정부가 인식하고 있다는 뜻입니다. 미국과 EU 등에서는, 가맹점의 노동법 위반 시 본사의 공동 고용주 책임을 묻는 규제가 강화되는 추세이며, 한국 역시 이러한 제도적 압박에 직면해 있습니다.아홉 번째, 노동부는 앞으로 유사 사건 발생 시 단순 민원 처리에 그치지 않고 미지급 임금 전수조사를 실시하도록 기준을 바꿨습니다. 온라인 모니터링 과정에서 법 위반 징후가 포착되면 적극 감독을 시행하고, 음식점·카페 등 청년 노동자가 많은 업종에 심층 컨설팅을 제공하겠다고 밝혔죠. 김영훈 노동부 장관은 이렇게 말했습니다. "프랜차이즈 카페와 음식점은 처음 사회에 발을 내딛는 청년 노동자들이 많이 일하는 곳인데도 여전히 노무관리가 열악하다. 정당한 권익을 침해하는 불법행위에는 앞으로도 엄정하게 대응하겠다."음료 3잔으로 시작된 논란이 49명의 임금체불, 불법 계약, 사업장 쪼개기까지 드러냈습니다. 이 사건은 개인의 일탈이 아니라, 한국 노동시장의 이중구조와 청년 아르바이트의 취약성이 한 점에서 만난 사건이었습니다.A1. 대한민국 근로기준법상 상시 5인 미만 사업장은 연장·야간·휴일근로 가산수당 지급 의무와 해고 제한 규정 등 일부 핵심 조항의 적용을 받지 않습니다. 이를 악용해 실제로는 하나의 거대한 매장이거나 동일한 사업주가 운영함에도 불구하고, 사업자등록을 여러 개로 쪼개 법망을 피하는 행위를 말합니다. 고용노동부는 형식적 서류보다 실질적인 인사·노무·회계의 통합 운영 여부를 기준으로 위법성을 판단합니다.A2. 근로기준법 제20조(위약 예정의 금지)에 위배되기 때문입니다. 법령은 사용자가 근로자의 중도 퇴사나 근로계약 불이행을 이유로 위약금이나 손해배상액을 미리 정하는 계약을 체결하지 못하도록 엄격히 금지하고 있습니다. 따라서 근로자가 계약서에 동의하고 서명했더라도, 해당 불법 조항은 원천 무효이며 이를 강요한 사업주는 형사처벌 대상이 됩니다.A3. 국제노동기구(ILO)와 OECD는 사업장 규모를 기준으로 노동법 적용을 차등하는 제도가 취약계층 노동자(청년, 임시직 등)를 법적 보호 사각지대에 방치한다고 경고합니다. 특히 한국은 서비스업 및 소규모 사업장에 단시간·비정규직 청년 노동자가 집중되어 있어, 이러한 규모 기준이 노동시장 이중구조(양극화)를 심화시키는 원인 중 하나로 지목받고 있습니다.