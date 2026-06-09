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'당장 출근하고 싶은 기업' 1·2위는 SK하이닉스·삼성전자

유영규 기자
작성 2026.06.09 09:33 조회수
'당장 출근하고 싶은 기업' 1·2위는 SK하이닉스·삼성전자
▲ 삼성전자, SK하이닉스

구직자들이 가장 취업하고 싶은 회사로 인공지능(AI) 반도체 붐에 올라탄 SK하이닉스와 삼성전자가 꼽혔습니다.

AI·데이터 기반 인적자원(HR) 테크 플랫폼 잡코리아는 오늘(9일) '2026 기업 선호도 리포트'를 발행했다고 밝혔습니다.

리포트에 따르면 구직자가 '당장 출근하고 싶은 기업' 1위는 SK하이닉스, 2위는 삼성전자였습니다.

이어 네이버, 토스, 현대차, 아모레퍼시픽, 구글, 카카오, CJ제일제당, 넥슨이 10위 안에 들었습니다.

잡코리아는 구직자 3천287명을 대상으로 진행한 설문과 구직자 행동 데이터를 분석해 이 같은 결과를 도출했습니다.

구직자들은 기업을 선호하는 이유로 연봉 및 성과급(32%), 복리후생(15%), 직무 성장 가능성(13%) 등을 꼽았습니다.

잡코리아가 5년 전 펴낸 같은 리포트에서는 카카오가 1위 선호 기업에 오르는 등 정보기술(IT)·플랫폼 기업이 상위권이었지만, 올해는 반도체·제조 산업의 순위가 상승했습니다.

잡코리아는 "IT·플랫폼을 중심으로 형성됐던 구직자의 관심이 반도체를 비롯한 제조업의 성장 전망, 안정성에 대한 기대로 옮겨갔다"고 설명했습니다.
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