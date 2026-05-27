사격 홍수현, 뮌헨 월드컵 10ｍ 공기권총 금메달

▲ 홍수현(강원도청)

홍수현(강원도청)이 2026 국제사격연맹(ISSF) 뮌헨 월드컵 사격대회 남자 10ｍ 공기권총에서 금메달을 따냈습니다.홍수현은 오늘(27일, 한국시간) 독일 뮌헨에서 열린 대회 남자 10ｍ 공기권총 개인전 결선에서 241.4점으로 금메달을 목에 걸었습니다.은메달과 동메달은 각각 제이슨 솔라리(239.3점·스위스)와 셰샹전(218.5점·타이완)이 차지했습니다.홍수현은 솔라리의 추격에도 집중력을 잃지 않고 최종 1위를 차지했습니다.그는 경기 후 "긴장되고, 압박감도 있었지만 차분히 집중력을 잃지 않으려 노력했다"며 "2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 오늘처럼 흔들림 없는 경기를 펼쳐 반드시 좋은 성과를 내겠다"고 포부를 밝혔습니다.남자 10ｍ 공기소총 개인전 결선에선 신민기(창원특례시청)가 252.7점을 기록해 장창훙(253.7점·중국)에 1점 차로 뒤져 은메달을 거머쥐었습니다.동메달은 빅토르 린드그렌(231.0점·스웨덴)이 획득했습니다.지난 2026 아시안게임 국가대표 선발전에서 남자 10ｍ 공기소총 한국 신기록(254.3점)을 수립한 신민기는 이번 대회가 처음 출전한 국제 무대입니다.그는 경기 후 "첫 대회부터 이렇게 좋은 기회와 좋은 기록을 얻을 수 있을지 몰랐는데 정말 기분 좋고 더욱 발전하고 싶다"며 "잘 준비해서 아시안게임 때 이번 시합보다 더 나은 결과를 보여주고 싶다"고 말했습니다.이들의 활약으로 한국 사격 대표팀은 이날 기준 중국(금메달 1개)을 제치고 종합 선두에 올랐습니다.이번 대회는 한국에서 총 31명(임원 9명, 선수 22명)이 참가했고, 31일까지 대회가 이어집니다.(사진=대한사격연맹 제공, 연합뉴스)