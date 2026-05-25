이 대통령 "4·16에 사이렌 행사, 패륜"…장동혁 "이성 상실"

<앵커>



이재명 대통령이 스타벅스는 재작년에도 세월호 참사 추모일에 배를 난파시키는 신화 속 괴물 '사이렌'을 앞세운 이벤트를 열었다면서 강한 비판을 이어갔습니다. 국민의힘은 사이렌은 스타벅스가 원래 쓰던 상징이고 신제품 출시 공고에 불과했다면서 지나치다고 비판했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 그제(23일) SNS에 스타벅스 코리아가 노래로 배를 난파시키는 신화 속 요괴인 '세이렌'을 세월호 참사 추모일인 4월 16일에 이벤트에 사용했다는 취지의 민주당 정진욱 의원의 글을 인용했습니다.



그러면서 "유가족이 고통에 몸부림치고, 국민이 슬픔에 빠져 있는 추모일에 조롱 코드를 감춘 암호 같은 행사를 한 것"이라면서 "악질 장사치의 패륜 행위 같다"고 강도 높게 비판했습니다.



앞서 5·18 민주화운동을 폄훼한 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 이벤트를 질타한 데 이어 관련 비판을 이어간 것입니다.



[이재명 대통령 (지난 20일) : 광주 5·18 문제에 대한 표현이나 또는 참혹한 피해자들에 대한 표현, 이런 것들이 어떻게 사람의 탈을 쓰고 이럴 수 있나.]



이 대통령은 또, 극우 성향 커뮤니티인 "일간베스트저장소처럼 조롱과 혐오를 방치하거나 조장하는 사이트에 대해서는 폐쇄, 징벌적 배상 등 필요 조치를 검토해야 한다"며 "국무회의에도 지시하겠다"고 SNS에 적었습니다.



이에 국민의힘 장동혁 대표는 "이 대통령이 이성을 상실했다"며 "'사이렌'은 스타벅스의 상징으로, 평범한 신제품 출시 공고였을 뿐"이라고 이 대통령을 비판했습니다.



장 대표는 또, 무안공항 참사 1주기인 지난해 12월 29일 대통령 집무실이 청와대로 이사했던 점을 거론하면서 "무안을 갔어야지 청와대 이사했다고 비난하면 뭐라고 대답할 거냐"고 꼬집었습니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 김예지)