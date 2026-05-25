1. "합의 서두르지 말라고 지시"…"고농축 우라늄 폐기 합의"



트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 합의를 서두르지 말라고 지시했습니다. 미국 언론들은 미국과 이란이 호르무즈 해협 개방과 고농축 우라늄 폐기를 원칙적으로 합의했다고 보도했습니다.



2. 정용진 내일 대국민 사과…다른 마케팅도 논란



스타벅스 5·18 폄훼 사태에 대해 정용진 신세계 그룹 회장이 내일(26일) 직접 모습을 드러내고 대국민 사과를 합니다. 정치권에서는 스타벅스가 2년 전 세월호 참사 추모일에 세이렌을 활용한 마케팅을 한 것으로도 공방이 번지고 있습니다.



3. 울산시장 단일화 여론조사 중단…'대부업체 의혹' 일파만파



민주당과 진보당 사이에서 진행되던 울산시장 단일화 여론조사가 중단됐습니다. 경기 평택을 국회의원 재선거에 나선 민주당 김용남 후보가 대부업체를 차명으로 운영했다는 의혹에 대해 민주당은 당사자에게 소명을 요구한 상태라고 밝혔습니다.



4. 서산 자동차 부품 공장 화재 12시간 만에 완진



어제 충남 서산 자동차 부품 공장에서 난 큰 불이 12시간 만에 모두 진화됐습니다. 이 불로 소방관과 공장 직원 등 3명이 다쳤습니다.