'축구의 신' 메시, 순자산 1조 5천억 원…억만장자 반열 올라

▲ 리오넬 메시

'축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)가 선수 연봉과 광고 수입을 넘어 투자·지분 참여 등으로 순자산 10억 달러(약 1조 5천억 원)를 돌파한 것으로 평가되면서 '억만장자 운동선수' 반열에 올랐습니다.블룸버그 등 주요 금융 분석에 따르면 메시는 2007년 이후 선수 연봉과 보너스로만 7억 달러(약 1조 6백억 원) 넘게 벌어들였고, 여기에 광고 계약과 투자 수익, 사업 지분 등이 더해지면서 순자산이 10억 달러(약 1조 5천억 원)를 넘어선 것으로 추산된다고 아르헨티나 매체 암비토가 현지 시각 23일 보도했습니다.특히, 미국 인터 마이애미 이적 이후 메시의 자산 구조는 한층 더 복잡해졌습니다.단순 연봉 계약을 넘어 구단 지분 참여 가능성이 포함된 계약 구조가 적용되면서, 클럽 가치 상승이 메시 개인의 자산 증가로 직접 연결되는 형태가 만들어진 겁니다.구단 측은 메시의 합류 이후 구독 서비스와 중계권 관련 수익이 크게 증가했다고 밝혔습니다.스포츠 산업 전반의 구조 변화도 메시의 자산 확대에 영향을 미친 것으로 분석됩니다.메이저리그사커(MLS)는 애플과 협력한 시즌 패스 모델을 통해 글로벌 스트리밍 시장을 확대하고 있고, 메시는 이 사업 구조의 핵심 상징으로 자리 잡았습니다.메시의 투자 활동은 스포츠 외 분야로도 확장하고 있는데, 스페인에서는 호텔과 부동산 자산을 기반으로 한 리츠(REIT) 구조에 참여하고 있고, 외식 프랜차이즈·소비재 시장에도 진출했습니다.또, 메시는 은퇴 이후를 대비한 축구 클럽 투자에도 나서고 있습니다.스페인 하부 리그 구단 지분 인수와 함께 루이스 수아레스와 공동으로 스포츠 프로젝트를 추진 중이고, 가족 단위로 운영되는 구단 투자 구조도 구축하고 있습니다.메시는 과거 한 포럼에서 "축구는 유통기한이 있다. 사업은 내가 배우고 있는 영역"이라고 밝힌 바 있습니다.전문가들은 메시의 자산 확대를 단순한 스포츠 스타의 성공이 아니라, 글로벌 스포츠 산업이 금융·미디어·지분 구조와 결합된 결과로 보고 있습니다.선수 개인이 브랜드이자 투자 플랫폼으로 기능하는 새로운 모델이 형성되고 있다는 평가입니다.메시와 같은 기준을 충족한 대표적인 사례로 크리스티아누 호날두가 꼽히는데, 두 선수 모두 세계 500대 부호 명단에는 아직 포함되지 않은 상태입니다.메시는 카타르 월드컵 우승 직후인 2023년 초 사우디아라비아의 알 힐랄 측으로부터 연간 4억 달러(약 6천억 원)라는 호날두의 알나스르의 계약을 상회하는 "초대형 스카우트 계약"을 제시받았지만, 인터 마이애미로의 이적을 결정했습니다.당시 메시가 중동의 천문학적인 금액을 거절한 이유 가운데 하나에는 가족들의 안정적인 마이애미 생활 선호가 포함된 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)