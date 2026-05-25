캐나다 해군, '한국산 잠수함' 호평…이르면 6월 수주전 결론

▲ 23일(현지시간) 국산 잠수함 도산안창호함(SS-III, 3,000톤급)이 한국-캐나다 해군 연합협력훈련 참가를 위해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군 기지에 입항하고 있다.

국산 잠수함인 도산안창호함(SS-Ⅲ)이 편도 1만 4천km를 항해해 캐나다 빅토리아 에스퀴몰트 해군기지에 입항한 가운데, 일간 더글로브앤메일과 공영방송 CBC, 민영방송 CTV 등 캐나다 현지 언론은 한국 잠수함이 캐나다가 현재 보유한 잠수함에 비해 우수하다는 평가를 현지 시각 24일 일제히 보도했습니다.현지 언론에 따르면 지난 7일 미국 하와이에서 도산안창호함에 편승해 에스퀴몰트 기지까지 항해한 제이크 딕슨 하사는 도산안창호함을 신형 테슬라에 비유했습니다.함께 도산안창호함을 약 2주간 경험한 브리타니 부르주아 소령도 한국 잠수함의 장점에 대해 "녹이 슬지 않았고 공간이 넉넉하다"며 "최신형 잠수함에 승선하면서 우리에게 펼쳐질 가능성에 대해 눈을 뜨게 됐다"고 호평했습니다.캐나다 정부가 노후 잠수함을 대체할 신형 디젤 잠수함을 최대 12척 도입하는 '캐나다초계잠수함사업'(CPSP)을 추진하고 있는 가운데, 이 같은 평가는 한국에 유리한 결과로 풀이됩니다.수주전 최종 후보는 현재 한화오션의 'KSS-Ⅲ'와 독일 티센크루프마린시스템스(TKMS)의 '타입 212CD' 두 기종으로 좁혀졌는데, 캐나다 정부는 이르면 다음 달 최종 사업자를 선정할 예정입니다.캐나다가 현재 운용하고 있는 잠수함은 1998년 영국에서 중고로 도입한 빅토리아급 4척이 전부입니다.그나마 이 가운데 3척은 수리가 진행되고 있어서, 실제 작전에 투입할 수 있는 함정은 1척에 불과합니다.데이비드 패첼 캐나다 태평양함대 사령관(소장)은 새 잠수함 도입의 시급성에 대해 CBC 방송에 "어제라도 필요했다"고 말했습니다.패첼 사령관은 "우리는 100년 넘게 잠수함을 운용해 왔지만, 진정한 의미의 잠수함 보유국은 아니었다"며 "현대식 잠수함 12척을 갖춘다면 캐나다는 잠수함 보유국이 될 수 있을 것"이라고 기대했습니다.현지 전문가는 잠수함 도입이 시급한 상황에서 한화오션이 독일 경쟁자 TKMS보다 빠른 납기를 보장한다는 점을 장점으로 꼽았습니다.캐나다 국방 싱크탱크 국방협회회의 연구소(CDA Institute)의 케빈 버드닝 이사는 정책 전문지 '폴리시' 기고를 통해 "한국은 2032년까지 첫 번째 잠수함을 인도하는 데 이어 2035년까지 4척을, 이후에도 매년 추가 함정을 인도할 계획"이라며 "이 부분에서 한화는 상당한 우위를 점하고 있다"고 평가했습니다.이어 "이 잠수함은 개념 설계나 개발 단계의 플랫폼이 아니라 이미 운용 중이고, 양산 라인에서 생산되고 있다"고 짚었습니다.버드닝 이사는 TKMS가 잠수함 설계·공학에서 높은 평판을 갖고 있다는 점을 인정하면서도, 타입 212CD에 대해서는 "이제야 양산에 들어가는 검증되지 않은 신형 플랫폼"이라고 지적했습니다.이어 "TKMS는 납기를 투명하게 공개하지 않고 있지만, 일부 전망에 따르면 캐나다는 첫 잠수함을 2030년대 중후반이 돼서야 인도받을 것으로 보인다"고 덧붙였습니다.글렌 코플랜드 한화디펜스캐나다 최고경영자(CEO)는 도산안창호함이 캐나다 해군기지에 입항했다는 점을 수주전에 십분 활용하고 있습니다.코플랜드 CEO는 자사 잠수함을 "지금 여기 눈에 보이는 곳에 있는 검증된 것"이라고 소개하면서 "이는 캐나다 정부에 있어서 위험 요인이 없는 해결책"이라고 강조했습니다.한화오션은 또, 잠수함 수주 시 캐나다에서 장갑차를 현지 생산하고, 온타리오주 앨고마 스틸에 3억 4,500만 캐나다달러(약 3,800억 원)를 투자하겠다는 양해각서를 체결하기도 했습니다.자사의 캐나다 투자에 따라 2044년까지 연간 일자리 1만 5천∼2만 2,500개를 창출한다는 연구 결과도 내놨습니다.하지만, 독일 정부를 등에 입은 TKMS 측 제안도 만만치 않습니다.독일 정부는 TKMS를 지원하기 위해 30년간의 경제·산업 지원 패키지를 제안했습니다.구체적으로 캐나다 내 전기차 배터리 생산 투자에 희토류 채굴, 자원 안보 관련 인프라 지원 등을 내세우고 있고, 캐나다에서 봄바디어 항공기를 도입하는 방안도 검토하고 있습니다.TKMS는 '타입 212CD'가 이미 동맹국 해군이 운용하고 있는 '타입 212'의 개량형이라는 점도 강조하고 있습니다.(사진=해군 제공, 연합뉴스)