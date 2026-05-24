필리핀 9층 호텔 건물 공사 중 붕괴…"1명 사망·23명 매몰"

▲ 붕괴된 건물 모습

필리핀 루손섬에서 공사 중인 9층짜리 호텔 건물이 무너져 1명이 숨지고 23명이 잔해에 매몰됐습니다.현지 시각 24일 로이터·AFP통신 등에 따르면 이날 새벽 3시쯤 필리핀 북부 루손섬 팜팡가주 앙헬레스에서 건설 중인 9층짜리 호텔 건물이 갑자기 무너졌습니다.이 사고로 60대 말레이시아인 1명이 숨졌고, 콘크리트 잔해에 23명이 매몰된 것으로 추정됐습니다.매몰자 가운데 2명은 구조대와 연락이 닿은 것으로 전해졌습니다.사망자는 무너진 건물 인근에 있는 저가 호텔에 머물던 투숙객으로, 사고 직후 벽에 깔린 채 구조대와 전화 통화도 했지만 이후 숨졌습니다.현지 소방 당국 관계자는 "(전체 매몰자 가운데) 5명은 확인이 됐고, 나머지 18명은 오늘 근무자 명단에 있지만 가족과 연락이 닿지 않은 이들"이라며 "(모두 합쳐) 매몰자는 23명으로 추정한다"고 설명했습니다.그러면서 "잔해 아래에서 고통을 호소하는 비명이 들리기도 했다"고 전했습니다.이날 사고 현장에서 26명이 구조됐는데, 이들 가운데 10여 명은 병원으로 옮겨졌습니다.무너진 건물은 지난 2023년 건축 허가를 받고 이듬해 공사를 시작했는데, 사고 당시 상층부에 수영장을 증축하던 중이었습니다.구조대는 사고 현장에 경찰견까지 투입해 매몰자들을 찾고 있지만, 콘크리트 잔해가 많아 수색에 어려움을 겪고 있습니다.필리핀 당국은 건물이 무너진 원인을 확인하기 위해 목격자와 공사 현장 관계자 등을 조사할 계획입니다.필리핀에서는 지난 2015년에도 수도 마닐라 금융지구에서 건설 중이던 주거용 건물 일부가 무너져 2명이 숨지고 11명이 다쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)