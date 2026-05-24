이란 매체 "미국과의 MOU 타결 걸림돌은 '동결 자산 해제'"

미국·이란 간 종전을 위한 양해각서(MOU) 체결의 마지막 고비는 이란 동결 자산의 해제라고 이란 타스님뉴스가 현지 시각 24일 보도했습니다.



이 매체는 협상 관련 소식통을 인용해 "이란은 (합의의) 첫 단계에서 특정 액수의 동결 자금이 해제되지 않고 나머지 동결 자금의 안정적 해제를 보장하는 명확한 메커니즘이 확정되지 않으면 어떤 합의도 없다는 점을 강조했다"고 전했습니다.



그러면서 "동결 자산 해제에 대한 이견이 현재 합의가 최종 타결되지 못하는 주요한 걸림돌 중 하나"라고 지적했습니다.



이어 이런 입장이 중재국인 파키스탄, 중재에 적극적인 일부 중동 국가에도 전달됐다고 덧붙였습니다.



이란은 양해각서 체결의 이행 가능성을 높이고 최소한의 신뢰 조성을 위해, 미국이 신속하게 이행할 수 있고 정치적 부담도 적은 동결 자산 해제를 요구한 것으로 보입니다.



이 소식통은 타스님뉴스에 "미국은 중재국들의 주선으로 이미 합의한 사항들이 있는데도 동결 자금 해제에 대해 방해 공작을 벌이고 있다"며 "이란은 이 레드라인에서 결코 물러나지 않겠다고 했다"고 전했습니다.