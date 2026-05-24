'대문 래커칠' 30대 남성 긴급체포…'보복 대행' 연루 추정

이른바 '사적 보복 대행' 업체의 사주를 받은 것으로 추정되는 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.



서울 강북경찰서는 A 씨를 재물손괴 및 주거침입 혐의로 전날 체포했으며 오늘(24일) 중으로 구속영장을 신청할 예정입니다.



A 씨는 지난 22일 밤 11시 반쯤 강북구의 한 주택 대문에 붉은색 래커를 칠하고 간장을 뿌린 혐의를 받고 있습니다.



경찰은 수사를 시작 하루 만인 어제(23일) 저녁 6시 40분쯤 그를 긴급체포했습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 구체적인 범행 동기와 경위를 조사하고 있습니다.



A 씨의 배후로 추정되는 조직은 "모든 종류의 원한 해결 가능"이라는 문구와 함께 여러 가지 보복 수단들이 나열된 '사적 보복 대행' 업체입니다.



해당 조직의 텔레그램 채팅방에는 "계좌팔이 처리 완료"라는 글과 함께 실제 한 건물 대문에 빨간색 래커칠을 하는 영상이 올라와 있습니다.



이재명 대통령은 지난 15일 엑스(X)에 "보복을 부탁하는 사람도, 이를 실행하는 사람도 모두 관용 없는 중대 범죄자"라고 경고했습니다.



경찰은 관련 피의자 50명을 체포하고 이 가운데 14명을 구속했습니다.



(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)