[날씨/XR] "연휴 마지막 날도 더워요"…화요일엔 전국에 비

부처님 오신 날인 오늘(24일), 초여름 더위가 나타났습니다.



이렇게 지도에 붉은색으로 보이는 곳은 낮 기온이 25도를 넘어간 곳인데요.



오늘 서울과 정선 등 곳곳에서 30도 안팎의 더위가 나타났습니다.



연휴의 마지막 날인 내일도 오늘만큼 덥겠고요, 화요일에 전국에 비가 내리면서 더위의 기세가 한풀 꺾이겠습니다.



내일 하늘 표정 맑다가 차차 흐려지겠습니다.



낮에 제주 지역부터 비가 시작돼 모레가 되면 비구름이 전국으로 확대될 텐데요.



화요일에는 전국에 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



특히 제주 산간 지역에 300mm 이상, 남해안에도 20mm 이상의 폭우가 쏟아지겠고, 서울에도 최고 100mm로 많은 비가 오겠습니다.



비가 내릴 때는 돌풍과 천둥, 번개를 동반하겠고 시간당 20~80mm로 매우 강하게 내릴 때 있겠습니다.



비로 인한 피해 없도록 대비 잘 해주셔야겠습니다.



위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



오늘은 전국 하늘이 맑게 드러났는데요.



내일은 차차 구름의 양이 늘어나겠습니다.



내일 오후에 제주 지역에 바람이 강하게 불어들겠고요, 모레는 전국에서 바람이 강하겠습니다.



내일 아침 기온 살펴보시면 서울 18도, 대구는 16도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 30도, 대구 28도 예상됩니다.



비는 수요일 낮에 대부분 그치겠습니다.



(안수진 기상캐스터)