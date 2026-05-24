정용진, 26일 직접 대국민 사과한다…조사 결과도 발표

<앵커>



이렇게 파문이 걷잡을 수 없이 확산하면서 결국 스타벅스코리아의 모기업인 신세계그룹 정용진 회장이 모레(26일) 대국민 사과에 나서기로 했습니다. 신세계그룹은 자체 진상 조사 결과도 발표하기로 했습니다.



이어서 이성훈 기자입니다.



<기자>



정용진 신세계그룹 회장이 모레 오전 서울 조선팰리스에서 대국민 사과문을 직접 발표하기로 했습니다.



5·18 광주민주화운동 폄훼 논란이 불매 운동과 정치권 공방으로까지 확산하자, 직접 수습에 나서는 겁니다.



신세계그룹은 "정 회장이 부적절한 마케팅으로 상처를 받은 국민들에게 직접 사과할 예정"이라며 "그룹 차원의 진상 조사 결과도 함께 설명하겠다"고 밝혔습니다.



논란은 지난 18일 스타벅스가 '탱크 시리즈' 텀블러 행사 홍보 과정에서 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 표현을 사용하면서 시작됐습니다.



행사가 5·18 당일 진행되면서 온라인에서는 계엄군 탱크 진압과 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판이 이어졌습니다.



논란이 커지자 스타벅스는 행사를 중단하고 사과문을 냈고, 신세계그룹은 스타벅스코리아 대표와 담당 임원을 해임했습니다.



정 회장도 사과문을 내고 "머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔습니다.



신세계그룹은 사죄의 뜻을 전하기 위해 김수완 부사장을 광주로 보냈지만, 5·18 단체들은 구체적인 경위 설명이 먼저라며 면담을 거부하기도 했습니다.



[김수완/신세계그룹 부사장 (지난 19일) : 먼저 찾아뵙고 우선적으로 선사과를 드리는 게 맞다고 판단했습니다.]



SNS에서는 회원 탈퇴와 환불 인증이 이어졌고, 2년 전 세월호 참사 당일 '사이렌 클래식 머그'를 출시했던 사실까지 재조명되며 논란은 더 커졌습니다.



일부 대학생 단체는 정 회장 사퇴를 요구하는 집회를 열기도 했습니다.



[정용진은 지금 당장 사퇴하라! 사퇴하라!]



스타벅스 미국 본사도 사과 입장을 낸 가운데, 진상 조사 결과에 고의성 여부와 책임 범위 등이 담길지에도 관심이 쏠리고 있습니다.



(영상편집 : 김진원)