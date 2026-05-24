"백악관 인근 21세 총격범, '예수 자처' 정신질환 전력"

▲ 현지 시간 23일 워싱턴DC 백악관 인근 총격 현장에서 비밀경호국 요원들과 경찰이 조사하고 있다.

미국 워싱턴의 백악관 인근 검문소에서 경찰관들을 향해 총격을 가했다가 사살된 20대 남성이 과거에도 여러 차례 백악관 진입을 시도했던 것으로 드러났습니다.현지 시간 24일 CNN 방송 등 미국 매체들에 따르면 전날 비밀경호국(SS) 요원들에게 사살된 총격범은 메릴랜드주 출신의 21살 나시르 베스트로 확인됐습니다.베스트는 과거에도 백악관 주변에서 수차례 적발됐으며 정신건강 문제로 강제 입원된 전력도 있었습니다.법원 기록에 따르면 베스트는 지난해 여름 백악관 단지 주변을 돌아다니며 여러 출입 지점에서 내부 진입 방법을 문의해 비밀경호국의 관리 대상에 올라 있었던 것으로 전해졌습니다.베스트는 작년 6월 백악관 단지 일부 구역의 차량 진입을 방해한 혐의로 강제 정신병원 입원 조치를 받았으며, 같은 해 7월에는 경고 표지판을 무시하고 백악관 외곽 제한 구역에 들어갔다가 경찰에 제지됐습니다.당시 그는 자신이 "예수 그리스도"라고 주장하며 "체포되고 싶다"고 말한 것으로 조사됐습니다.베스트의 소셜미디어 계정에는 도널드 트럼프 미국 대통령을 상대로 한 폭력을 암시하는 듯한 게시물이 올려져 있으며, "나는 실제로 신의 아들"이라는 글도 올린 것으로 파악됐습니다.전날 SS는 엑스(X·옛 트위터)에 "(미 동부시간) 오후 6시가 지난 직후 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 교차로에서 한 사람이 가방에서 무기를 꺼내 발사하기 시작했다"며 "SS 경찰관이 대응 사격을 해 용의자를 맞췄고, 그는 인근 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았다"고 밝혔습니다.총격 과정에서 주변에 있던 민간인 1명도 다쳤습니다.당시 백악관에 머물고 있던 트럼프 대통령은 아무런 영향을 받지 않았다고 SS는 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)