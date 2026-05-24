정용진, 26일 스타벅스 관련 대국민 사과…조사 결과도 발표

정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스의 '탱크데이' 이벤트 등 논란과 관련해 오는 26일 직접 나서 재차 사과할 예정입니다.



정 회장은 오는 26일 오전 강남구 조선팰리스 호텔에서 대국민 사과문을 직접 발표합니다.



앞서 그는 이번 논란에 대해 "5·18 민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다"며 "그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"는 내용의 대국민 사과문을 발표한 바 있는데, 논란이 확대되자 직접 대면 사과에 나서는 것입니다.



신세계그룹은 이와 함께 이번 사태와 관련한 자체 진상 조사 결과도 발표할 계획입니다.



스타벅스는 지난 18일 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚었습니다.



5·18 광주민주화운동 기념일에 자사의 '탱크 텀블러 시리즈'를 판매하면서 계엄군 탱크 투입과 1987년 박종철 고문치사 사건을 연상시키는 '탱크데이', '책상에 탁' 등의 문구를 사용해 비판을 받았습니다.



정 회장은 논란 당일 손정현 당시 스타벅스코리아(SCK컴퍼니) 대표와 담당 임원을 해임하고 다음 날에는 대국민 사과문을 발표하는 등 수습에 나섰으나 이재명 대통령이 직접 이 논란을 언급하는 등 정치권과 시민사회로부터 강한 질타를 받았습니다.



이 과정에서 2년 전 4월 16일 '사이렌(Siren) 클래식 머그'를 출시했던 것이 알려지며 비판의 강도가 높아졌습니다.



정 회장과 손 전 대표는 시민단체로부터 고발당해 서울경찰청의 수사를 받게 됐고, 사회 전반에 스타벅스 불매 움직임이 확산하는 등 여파가 이어지고 있습니다.