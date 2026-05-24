이란 관영매체, '서로 공격 자제' 미국과 합의안 내용 언급

미국과 이란이 전쟁 종식을 위한 합의에 근접했다는 보도가 나온 가운데 이란 관영 매체도 양국의 합의 내용을 일부 언급하며 상호 공격 자제 방안이 논의됐다고 보도했습니다.



현지 시간 24일 로이터통신에 따르면, 이란 파르스(FARS) 통신은 이날 미국과 이란 간의 잠재적 양해각서(MOU) 초안에는 미국과 동맹국들이 이란과 그 동맹국들을 공격하지 않는다는 내용이 명시됐다고 보도했습니다.



파르스 통신은 또 그 대가로 이란 역시 미국과 동맹국들에 대해 어떤 선제적 군사 공격도 하지 않겠다고 약속했다고 전했습니다.



앞서 미국 온라인 매체 악시오스는 미국과 이란이 60일 휴전 연장과 호르무즈 해협 개방, 핵 협상 등을 골자로 하는 MOU 체결에 근접했다고 보도했습니다.



양국은 호르무즈 해협 개방, 이란 봉쇄를 해제 단계를 거쳐 우라늄 농축 중단과 고농축 우라늄 폐기, 제재 완화 등을 놓고 추가 협상을 벌인다는 계획 논의한 것으로 전해졌습니다.



미국과 이란은 현재까지 합의안 내용을 공식 발표하지 않은 상탭니다.