"다 알려줬는데, 엉뚱한 날 계엄" 전광훈 급히 지운 영상

▲ 전광훈

사랑제일교회 전광훈 목사가 윤석열 전 대통령이 탄핵되는 예지몽을 꾸고, 비상계엄 선포에 대해 미리 알려줬다고 주장했습니다.전 목사는 오늘(24일) 성북구 사랑제일교회에서 열린 주말 예배에서 윤 전 대통령이 당선인 시절 "탄핵된다"는 꿈을 꿔 전화로 알려줬다고 말했습니다.전 목사는 윤 전 대통령이 "누가 날 탄핵하느냐"고 물었다며, 자신이 "북한이 탄핵합니다"고 답했다고 설교했습니다.그러면서 "윤 전 대통령은 북한이 탄핵한 것"이라고 주장했습니다.전 목사는 "이미 대한민국은 북한에 먹혔다고 봐야 한다"고 말했습니다.이어 "무조건 열심히 헌금해서 대한민국을 지켜야 한다"고 강조했습니다.전 목사는 "일단 최루탄 쏘고 방어하는 척, 밀리는 척하다 대통령실이 점거되면 그때 한남동 안가에서 계엄령을 선포하라고 구체적으로 알려줬다"고 주장했습니다.이어 "계엄을 엉뚱한 날에 해 본인도 고생이 많다"고 말했습니다.전 목사의 이 같은 발언은 유튜브를 통해 생중계됐습니다.다만 오후 3시 현재 유튜브 다시보기에는 이 대목이 담긴 3분가량 분량이 편집돼 삭제된 상태입니다.(사진=연합뉴스)