[자막뉴스] "핵에서 손 뗄게" 호르무즈 공짜 개방…'절묘한 타이밍' 합의안 유출 "의도는?"

미국과 이란이 휴전을 60일 연장하고 호르무즈 해협을 통행료 없이 개방한다는 합의안에 가까워졌다는 외신 보도가 나왔습니다.



악시오스는 현지 시간 23일 미국 정부 관계자들을 통해 입수한 합의안 초안을 보도했습니다.



양해각서 형태의 합의안 초안엔 60일의 휴전 기간 동안 호르무즈 해협이 통행료 없이 개방되고, 이란은 자유로운 항행을 위해 기뢰 제거에 동의한다는 내용이 담겼다고 악시오스는 전했습니다.



이란이 핵무기 개발에 참여하지 않겠단 약속과, 우라늄 농축 프로그램 중단과 우라늄 폐기 협상에 참여하겠다는 내용도 포함됐다고 악시오스는 덧붙였습니다.



그 대가로 미국은 이란 봉쇄를 해제하며 석유를 자유롭게 팔 수 있도록 제재를 면제하되, 미군은 휴전 동안 이란 주변에 계속 주둔하며 최종 합의가 이뤄진 뒤 철수하기로 했다고 악시오스는 보도했습니다.



이란은 자금 동결 해제와 영구적 제재 완화를 원했지만 미국은 실질적인 양보가 있어야 한다고 강조했고, 이란이 중재국을 통해 우라늄 농축 중단과 핵 물질 포기 같은 안건을 어느 정도까지 양보할지에 대해 미국에 구두로 입장을 전달했다고 악시오스는 설명했습니다.



합의안의 유효 기간은 60일이고 상호 합의에 따라 연장할 수 있습니다.



악시오스의 보도는 파키스탄 중재단이 이란 수도 테헤란을 방문해 고위급 물밑 접촉에 나서고, 트럼프 미국 대통령이 파키스탄과 사우디아라비아, 아랍에미리트 등 중재국과 잇따라 통화한 뒤 종전 합의가 임박했다고 발표한 직후에 나왔습니다.



미국과 이란의 종전 협상을 중재하는 파키스탄 샤리프 총리도 현지 시간 24일 소셜미디어 엑스에 글을 올려 1차 종전 회담을 성사시킨 "아심 무니르 군 총사령관이 트럼프 대통령과 전화 회담을 했다"며 "조만간 다음번 회담을 주최할 수 있기를 바란다"고 밝혔습니다.



(취재 : 김진우, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)