서울역 주변 비둘기는 몇 마리?…"최대 351마리 관찰"

서울역 주변에 사는 비둘기는 얼마나 될까?



국립생물자원관이 최근 발간한 보고서에 따르면 작년 11월 서울역 주변에서 관찰된 집비둘기는 최대 351마리였습니다.



자원관은 야생조류로 인한 피해가 늘어나고 이에 따른 사회 갈등까지 늘어남에 따라 작년부터 대응을 위한 연구에 들어갔습니다.



집비둘기와 관련해서는 '먹이주기 금지 구역' 36곳과 구역으로 지정되지 않은 지역 9곳에서 개체수를 조사했습니다.



조사는 작년 2월과 11월 두 차례 진행됐으며 먹이주기 금지 구역 14곳과 구역으로 지정되지 않은 7곳을 비롯한 핵심 지역은 3·4·5·7·8월에 한 차례씩 추가 조사가 이뤄졌습니다.



조사 결과 가장 많은 집비둘기가 관찰된 곳은 먹이주기 금지 구역 가운데는 이촌한강공원으로 지난해 11월 최대 322마리가 관찰됐습니다.



이어서는 광나루한강공원이 최대 228마리, 여의도한강공원 최대 193마리 순으로 집계됐습니다.



먹이주기 금지 구역이 아닌 곳에선 서울역에서 최대 351마리가 관찰돼 집비둘기들이 가장 많이 모여드는 곳으로 꼽혔습니다.



서울역의 경우 작년 7차례 조사에서 평균 147.9마리의 집비둘기가 관찰됐습니다.



서울역에 이어서는 청량리역이 최대 151마리, 올림픽공원도 최대 143마리까지 관찰됐습니다.



자원관 연구지는 "서울역과 청량리역 같은 곳들은 장기간에 걸쳐 인간 활동과 먹이 자원이 지속해서 제공된 역사적 공간"이라면서 "집비둘기는 반복적으로 먹이를 획득할 수 있는 장소에 높은 충실도를 보이며 특히 역사성이 높은 도심 공간에서 개체군 밀도가 증가하는 경향이 보고돼 있다"고 설명했습니다.



한강공원의 경우 "산책과 야외 취식, 휴식 활동이 집중되는 공간으로 집비둘기에게 먹이 자원이 지속해서 제공됐을 가능성이 높다"면서 "이런 환경은 인간 활동에 높은 적응성을 지닌 집비둘기에게 안정적인 서식 조건으로 작용했을 것으로 판단된다"고 했습니다.



연구진은 먹이주기 금지 구역으로 지정되지 않은 곳들의 집비둘기 수가 지정된 곳보다 평균적으로 많았던 점을 들어 "먹이주기 금지 구역 지정이 효과 있을 수 있다"고 했습니다.



작년 1월 야생동물법이 개정되면 지방자치단체가 조례로 집비둘기 등 '유해야생동물'에 먹이를 주는 행위를 금지할 수 있게 됐습니다.



이에 서울시가 작년 7월 38곳의 '유해야생동물 먹이주기 금지 구역'을 지정했고, 현재 약 30여곳의 지자체가 먹이주기 금지 관련 조례를 제정한 것으로 파악됩니다.



다만 실제 단속이 이뤄진 경우는 없는 것으로 알려졌습니다.



도심에 집비둘기가 급증한 이유는 '평화의 상징'이라며 수입·사육해 크고 작은 행사에서 날려 보냈기 때문입니다.



1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽 개막식 때 각각 3천마리의 비둘기를 날리는 등 1985년부터 2000년까지 비둘기를 날리는 행사가 90차례나 있었다는 기록도 있습니다.



전문가들은 먹이주기 금지 정책의 효과를 지켜볼 필요가 있다고 지적합니다.



자원관 관계자는 "먹이주기를 금지한다고 당장 개체수가 줄지는 않으며, 초기엔 한 장소에 밀집을 방지하는 효과가 크다"면서 "개체군 크기가 줄면 분변 등에 의한 피해가 줄고, 이에 민원도 감소할 수 있다"고 설명했습니다.



이 관계자는 "먹이주기 금지로 효과를 본 외국 사례도 있는데, 이 경우도 2∼3년 정도 후에 효과가 발생했다"면서 "개체수가 급증하는 것을 막으면, 언젠가는 적정 개체수로 감소할 것이고 그러면 불편도 감소할 것"이라고 덧붙였습니다.