은행 주담대 고정금리 하단 5% 넘는다…3년 7개월 만에 최고

주요 시중은행의 주택담보대출 고정금리 최저 수준이 속속 5%대까지 오르고 있습니다.



중동 전쟁에 따른 인플레이션 우려로 기준금리 인상 전망이 나오면서, 대출 금리의 지표인 시장금리가 지속해서 상승한 영향입니다.



당분간 시중 금리 상승세가 이어질 가능성이 큰 만큼 이른바 과도한 '영끌'이나 '빚투'는 위험할 수 있단 겁니다.



KB국민은행은 이번 주부터 주택담보대출 주기·혼합형 금리를 지표 금리인 5년물 금융채 금리의 최근 상승 폭인 0.10% 포인트만큼 인상합니다.



이에 따라 주택담보대출 혼합형 금리 하단이 연 5.07%로 오릅니다.



이 은행 고정금리 하단이 5%를 넘어서는 것은 2022년 10월 말 이후 3년 7개월 만에 처음입니다.



앞서 한국은행이 물가와 환율을 잡기 위해 2022년 7월과 10월 두 차례 '빅스텝' 인상, 즉 기준금리를 한꺼번에 0.50% p씩 올리는 조치를 두 번 단행한 직후의 대출 금리 수준으로 되돌아간 셈입니다.



2022년 10월 말 당시 기준금리는 연 3.00%로, 현재 기준금리인 2.50%보다 0.50% p 높았습니다.



그만큼 최근의 시장금리가 기준금리 인상을 선반영하고 있는 걸로 분석됩니다.



금리 상단이 이미 7%를 돌파한 가운데 금리 하단도 점차 높아지는 흐름을 보입니다.



5대 은행의 22일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리는 연 4.53∼7.13% 수준으로 집계됐습니다.



중동 전쟁 불확실성이 최고조에 달했던 지난 3월 27일과 비교해도 약 두 달 사이에 상단과 하단이 각 0.12% p씩 더 높아졌습니다.



고정금리의 주요 지표인 은행채 5년물 금리가 4.12%에서 4.24%로 상승했기 때문입니다.



은행채를 비롯한 시장금리는 중동 전쟁 발발 후 국내외 기준금리 인상 전망이 고개를 들면서 지속적으로 오르는 추셉니다.



가장 높은 금리를 적용하는 A 은행 내부 시계열을 보면, 현재 금리 상단은 2022년 10월 말 이후 3년 7개월 만에 최고 수준입니다.



신용대출 금리는 연 4.10∼5.74%로, 역시 2개월 전보다 하단이 0.25% p 높아져 4%를 훌쩍 웃돌고 있습니다.



상단도 0.21% p 상승했습니다.



지표인 은행채 1년물 금리가 같은 기간 0.13% p 뛴 탓입니다.



신규 코픽스 기준으로 매겨지는 주택담보대출 변동금리는 연 3.63∼6.03% 수준으로 상단과 하단이 같은 기간 동안 0.02% p씩 상승했습니다.



주요 지표금리인 코픽스가 0.07% p 높아진 영향입니다.



시중은행 관계자는 "채권 금리가 하루가 다르게 급등하고 있다"며 "최근 매일 대출 금리를 산출할 때마다 변동성이 확대된 것을 체감한다"고 말하기도 했습니다.



이런 가운데도 시중은행의 마이너스통장 잔액은 눈에 띄게 늘고 있습니다.



5대 은행의 지난 21일 기준 개인 마이너스통장 잔액은 41조 2천822억 원에 달해 41조 원을 훌쩍 넘었습니다.



지난달 말보다 1조 5천억 원 가량 급증한 수칩니다.



한 은행 관계자는 "신용대출 금융 비용 부담이 적지 않지만 주식투자로 얻을 수 있는 기대 수익률이 대출 이자율보다 높아 강세장에 올라타려는 개인 투자자 수요가 증가한 것으로 보인다"고 말했습니다.