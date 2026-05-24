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"봉하마을까지 와 일베 손가락질…" 발칵 뒤집히자 결국

김진우 기자
작성 2026.05.24 15:05 수정 2026.05.24 15:49 조회수
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이재명 대통령이 극우 성향 온라인 커뮤니티 '일베'에 대해 사이트 폐쇄를 포함한 제재 검토를 예고했습니다.

이재명 대통령은 오늘(24일) 조수진 사람사는세상 노무현재단 이사가 올린 페이스북 글을 다룬 기사를 소셜미디어 엑스에 공유했습니다.

조 이사는 페이스북을 통해 고 노무현 전 대통령 추도식이 열린 날 "일베 이용자로 추정되는 청년들이 봉하마을 기념관에 들어와 '일베' 티셔츠를 입은 채로 상징 손가락 표시를 하며 사진을 찍었다"고 말했습니다.

그러면서 "폭력 행위를 하는 것도 아니라서 채증 사진을 찍는 정도로 대응할 수밖에 없었다"며 "제발 혐오 표현 처벌법 좀 만들라"고 주장했습니다.

이 대통령은 조 이사의 주장이 담긴 기사를 공유하며 "일베처럼 조롱, 모욕으로 사회 분열, 갈등을 조장하는 데 대해 표현의 자유로 보호해야 한다는 주장과 처벌을 포함한 제재가 필요하다는 주장이 병존한다"고 말했습니다.

이 대통령은 "일베 폐쇄 논란도 있었다"면서 "엄격한 조건 하에 조롱, 혐오 표현에 대한 처벌과 징벌 배상, 일베처럼 조롱, 혐오를 방치, 조장하는 사이트 폐쇄, 징벌 배상, 과징금 등 필요 조치를 허용하는 데 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다"고 지적했습니다.

그러면서 "국무회의에도 지시하겠다"고 덧붙였습니다.

이 대통령은 앞서 엑스를 통해 5·18 광주 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 이벤트를 기획해 논란을 일으킨 스타벅스코리아를 비판하기도 했습니다.

(취재 : 김진우, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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