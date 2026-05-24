민주 "김관영, 이 대통령과 무소속 출마 교감? 전혀 사실 아냐"

▲ 더불어민주당 강준현 수석대변인

전북지사 선거에 무소속으로 출마한 김관영 후보가 '이 대통령과 사전 교감했다'는 취지로 주장한 데 대해 민주당이 "청와대를 통한 사실관계 파악 결과 전혀 사실이 아님을 확답받았다"고 일축했습니다.강준현 수석대변인은 오늘(24일) 국회에서 열린 기자회견에서 "대통령의 후광으로 호가호위하겠다는 정치 술수이자 거짓으로 대통령을 거론한 음해 행위"라며 이같이 반박했습니다.그는 "현금 살포로 민주당 후보의 자격을 스스로 상실한 과오를 반성하기는커녕 무소속으로 출마하더니 승리에 급급해져서 황당한 궤변을 늘어놓는 것 아닌가"라며 "대통령의 이름까지 끌어들여 선거에 악용한 점을 인정하고 대통령과 민주당, 그리고 전북도민 앞에서 조속히 사과하기를 바란다"고 촉구했습니다.강 수석대변인은 이재명 대통령이 오늘 엑스를 통해 일간베스트저장소 등 혐오 표현을 방치하는 사이트의 폐쇄나 징벌적 손해배상의 공론화 필요성을 검토해야 한다는 게시물과 관련해선 "국민을 대변해 대통령께서 마땅히 메시지를 내신 것"이라고 설명했습니다.이어 "대통령도 분개하셨겠지만 국민도 분개하고 있다"며 "모니터링을 계속하고 있다"고 덧붙였습니다.그는 조국혁신당이 평택을에 출마한 민주당 김용남 후보를 향해 본인의 신변 관련 의혹을 두고 거취를 숙고하라고 요구하고 민주당의 윤리 감찰까지 촉구한 데 대해서는 "후보자 당사자는 사실관계가 다르다는 말씀을 하고 있다"고 밝혔습니다.조국혁신당 신장식 선임선대위원장은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 김 후보를 겨냥해 "차명 사채업 의혹으로 평택 시민의 신뢰와 인간적 양심을 저버렸다"며 "거짓 해명과 발뺌으로 공직 후보자가 지켜야 할 최소한의 도덕적 염치마저 팽개쳤다"고 공격했습니다.(사진=연합뉴스)