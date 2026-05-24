백악관 향해 또 총격전…"트럼프 무사" 총격범 현장 사살

트럼프 대통령이 머물고 있던 미국 백악관 인근에서 또 총격전이 벌어졌습니다.



총기를 발사한 괴한은 현장에서 사살됐습니다.



트럼프 대통령은 무사하지만, 총격 현장을 지나던 행인 1명이 총상을 입었다고 미국 비밀경호국은 밝혔습니다.



백악관은 일시 폐쇄됐으며, 비밀경호국 SS와 연방수사국 FBI, 경찰이 현장을 봉쇄하고 사건 경위를 조사하고 있습니다.



SS는 소셜미디어 X에 홍보 책임자 명의로 올린 성명을 통해, "현지시간으로 23일 저녁 6시가 지난 직후 (백악관 근처인) DC의 17번가와 펜실베이니아 애비뉴 교차로에서 한 사람이 가방에서 무기를 꺼내 발사하기 시작했다"고 밝혔습니다.



이어 "SS 경찰관이 대응 사격을 해 용의자를 맞췄으며, 그는 인근 병원으로 이송돼 사망 판정을 받았다"고 밝혔습니다.



SS는 또 행인 1명이 총에 맞았다고 전했으나, 이 행인이 총격범의 총에 맞은 건지 아니면 SS 요원들의 대응 사격 과정에서 다쳤는지, 몸 상태가 어떤지 등은 밝히지 않았습니다.



사건이 발생한 교차로는 백악관 단지 내 아이젠하워 행정동 바로 옆으로, 백악관 본관과 직선거리로 200여 ｍ밖에 되지 않는 지점입니다.



미 법집행 당국의 한 관계자가 로이터 통신에 "용의자는 백악관 인근의 검문소로 접근했으며, 경찰관들에게 총을 발사했다"고 말한 점으로 미뤄 아이젠하워 행정동 옆 검문소에서 사건이 발생한 것으로 보입니다.



CNN은 자사 기자들이 백악관 인근에서 총성을 들었으며, 당시 백악관 북쪽 잔디밭에 있던 취재진이 브리핑실 내부로 긴급히 대피했다고 전했습니다.



미국 매체 뉴스네이션 기자는 "25∼30발 정도의 연속적인 총성을 들었다"며 "SS 요원들이 기자들을 브리핑실로 대피시켰다"고 전했습니다.



백악관 인근에서 총격 사건이 발생한 건 지난 1년 동안 벌써 4번쨉니다.



지난 4일엔 백악관에서 멀지 않은 워싱턴 기념탑 남동쪽 교차로에서 총기를 소지한 용의자가 법집행 요원들을 향해 발포해 교전이 벌어졌습니다.



지난달 25일엔 백악관 출입기자협회 만찬이 열린 워싱턴 힐튼 호텔 만찬장 근처 보안검색 구역에서 산탄총과 권총, 칼 등으로 무장한 괴한이 총을 쏘며 검색대를 돌진해 통과한 직후 당국에 제압됐습니다.



당시 만찬장에는 트럼프 대통령이 참석해 있었지만, 무사히 대피했습니다.



지난해 11월 26일에는 백악관에서 고작 2블록 떨어진 교차로에서 아프가니스탄 국적 이민자가 워싱턴 DC를 순찰 중이던 주방위군 대원 2명을 향해 총격을 가해 1명이 숨지고 1명이 크게 다치기도 했습니다.



(취재 : 권애리, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)