반도체 성장에 '물 파산 시대'?…"AI 30분에 생수병 1병 이상 물 사용"

▲ 반도체

인공지능 투자 확대로 반도체가 이른바 슈퍼사이클, 초호황기에 진입하면서 '물'의 산업 자원으로서의 중요성이 부각되고 있습니다.한국수자원공사 케이워터 연구원이 세계은행 등 국제기구의 보고서를 심층 분석해 발간한 '워터 앤 월드 포커스'창간호에 따르면, 세계은행은 최근에 AI 산업에 수반되는 물 수요를 'AI 물 발자국'이라고 명명했습니다.AI 물 발자국에는 AI 사용 전력 생산을 위한 냉각수, 반도체 칩 제조 공정에 필요한 초순수, 데이터센터 냉각수 등이 포함됩니다.이 가운데 전력 생산을 위한 냉각수가 80%를 차지합니다.고성능 칩 생산에 필요한 초순수 1㎥를 만드는 데도 최대 4㎥의 원수가 투입되는 것으로 나타났습니다.이렇게 AI 산업에 투입되는 물의 양을 계산해 보면, 생성형 AI를 30분 사용할 때 생수병 1병이 넘는 물 616㎖를 사용하는 셈이라고 세계적인 물 전문 조사기관인 GWI는 추산했습니다.2027년 글로벌 AI 물 수요는 덴마크 전체 취수량의 4∼6배인 42억∼66억㎥에 달하고, 반도체 분야 물 수요가 2050년까지 600% 이상 증가할 것이라는 전망도 있습니다.2050년 미국의 AI 물 수요는 캘리포니아주 전체 지표수 용량을 초과하는 연간 540억㎥가 넘을 것으로 분석됐습니다.그런데도 현재 물의 가치가 저평가돼 있으며, 전 세계 데이터센터의 34%는 물 부족 지역에 있다고 세계은행은 지적했습니다.워터 앤 월드 포커스 창간호에는 만성적 초과 취수와 환경 훼손 등으로 전 세계가 '물 파산' 시대에 진입했다는 유엔 보고서도 실려있습니다.세계은행과 GWI의 보고서 내용을 종합하면 AI 혁명이 촉발한 '새로운 경제'에 부합하는 새로운 물관리 패러다임이 필요한 것으로 나타났습니다.AI 인프라를 조성할 때 가용할 수 있는 수자원과 기후 위기 취약성을 같이 평가해야 한다는 것입니다.또 누수 저감과 물 재이용처럼 추가 취수 없이도 물을 공급할 수 있는 투자가 필요하다는 의견도 나왔습니다.