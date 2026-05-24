KOVO, 6월 2일 임시 이사회 개최…SOOP 회원 가입 승인할 듯

▲ 한국배구연맹(KOVO)

한국배구연맹, KOVO는 다음 달 2일 임시 이사회 및 총회를 열어 인터넷 방송 플랫폼 기업 SOOP의 신규 회원 가입 승인 여부를 결정합니다.KOVO 관계자는 "다음 달 2일 연맹 대회의실에서 임시 이사회를 개최해 여자부 페퍼저축은행 구단 인수 의향을 밝힌 SOOP의 회원 가입 안건을 심의할 예정"이라고 밝혔습니다.SOOP은 최근 모기업 재정 문제로 배구단 매각을 추진한 페퍼저축은행 구단을 인수하기로 하고 KOVO와 가입비 및 배구 발전기금 납부와 관련한 협의를 마쳤습니다.타 구단들은 SOOP의 가입비 및 배구 발전기금 납부 규모를 공유받았고, 별다른 반대 의사를 밝히지 않은 것으로 알려졌습니다.이에 따라 회원 가입 안건은 임시 이사회를 무난하게 통과할 것으로 보입니다.SOOP은 회원 가입을 마무리한 뒤 구단 프런트 조직을 구성하고 감독 및 코치진 선임 작업을 마무리할 계획입니다.6.3 지방선거 이후엔 연고지 계약을 정리할 예정입니다.페퍼저축은행과 광주광역시의 연고지 협약은 지난 12일 만료됐으나, SOOP과 광주광역시는 회원 가입 절차와 지방 선거가 마무리되는 대로 연고지 협약 연장 협의를 이어가기로 했습니다.SOOP은 광주 연고 유지에 긍정적인 입장인 것으로 알려져 계약 과정에 큰 문제는 없을 것으로 보입니다.SOOP은 이후 외국인 선수 트라이아웃 참가 선수들을 대상으로 영입 절차를 진행하고, 새 시즌 준비를 시작할 예정입니다.(사진=한국배구연맹 홈피 캡처, 연합뉴스)