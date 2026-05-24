광주제일고 투수 박찬민, 필라델피아 입단…계약금 18억 원

▲ 구단 관계자와 악수하는 박찬민

광주제일고 오른손 투수 박찬민이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 필라델피아 필리스 구단에 입단했습니다.필라델피아는 "한국 출신 유망주 박찬민과 국제 아마추어 계약을 맺었다"고 발표했습니다.필라델피아 구단 소식을 알리는 필라델피아 인사이더에 따르면, 박찬민은 계약금 120만 5,000 달러, 우리 돈 약 18억 3천만 원을 받은 것으로 알려졌습니다.이는 올해 필라델피아에 입단한 국제 아마추어 선수 중 베네수엘라 출신 외야수 프란시스코 렌테리아에 이어 두 번째로 높은 대우입니다.필라델피아는 박찬민 영입 자금 마련을 위해 지난달 마이너리그 선수 2명을 트레이드하기도 했습니다.미국프로야구 구단들은 한정된 금액으로만 국제 아마추어 선수들을 영입할 수 있습니다.박찬민은 신장 191㎝의 건장한 체격을 갖춘 기대주입니다.올해 고교야구에선 12경기에 등판해 6승 무패 평균자책점 1.37의 빼어난 성적을 냈습니다.최고 구속 150㎞대 직구를 던지는 박찬민은 슬라이더, 커브, 스플리터 등을 구사할 수 있으며 현재 실력보다는 성장 가능성에 높은 평가를 받은 것으로 알려졌습니다.올해 고교야구 졸업 예정자 중에 미국 구단과 계약한 선수는 박찬민이 처음입니다.(사진=필라델피아 구단 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)