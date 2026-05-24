일본 피겨 우노-혼다 커플, 아이스댄스로 복귀

▲ 지난 2024년 소셜 미디어로 은퇴 발표한 우노 쇼마

올림픽에서 메달 3개를 획득한 뒤 은퇴한 일본 피겨스케이팅 남자 싱글 전 국가대표 우노 쇼마가 은반에 복귀합니다.여자친구이자 일본 피겨 여자 싱글 전 국가대표였던 혼다 마린과 함께 아이스 댄스에 도전합니다.두 선수는 지난 22일 일본 도쿄에서 열린 기자회견에서 "아이스댄스 선수로 복귀한다"며 "목표는 2030년 올림픽에 출전하는 것"이라고 밝혔습니다.2024년 은퇴한 두 선수는 그해 10월 비공개로 아이스댄스 훈련을 시작한 것으로 알려졌습니다.우노가 혼다에게 전향을 권유한 뒤, 본격적인 훈련을 함께 시작했습니다.우노는 "난 혼다가 얼마나 대단한 선수인지 잘 알고 있다"며 "그 매력을 많은 사람들에게 알리고 싶었다"고 말했습니다.이어 "혼다가 좋은 선수와 팀을 이룬다면 몇 년 안에 세계 정상급 무대에서 경쟁할 것이라고 생각했다"며 "어차피 아이스댄스 선수 생활을 할 것이라면, 나와 함께 하는 것이 좋을 것 같다고 생각해 함께 훈련을 시작했다"고 설명했습니다.혼다는 "은퇴할 때는 후회할 것이 없다고 생각했지만, 올림픽을 목표로 다시 뛰고 싶은 마음이 있었다"며 "지금 선택을 나중에 돌이켜봤을 때 '정말 잘했다'고 떠올릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.우노는 2018 평창 동계 올림픽 남자 싱글에서 은메달, 2022 베이징 동계 올림픽에서 단체전 은메달, 남자 싱글 동메달을 딴 세계 최정상급 선수였습니다.2022년과 2023년엔 국제빙상경기연맹(ISU) 세계선수권대회 2연패를 이뤘습니다.158㎝의 작은 키의 불리한 조건을 훈련과 기술력으로 극복하며 귀감이 되기도 했습니다.세계 최초로 쿼드러플 플립 점프를 공인 대회에서 성공하는 등 피겨스케이팅 기술의 신기원을 열었고, 세계 최고의 테크니션으로 이름을 날렸습니다.혼다는 2016 ISU 주니어 세계선수권대회에서 우승, 이듬해 대회에서 은메달을 딴 여자 싱글 정상급 선수였습니다.다만 시니어 데뷔 이후엔 주니어 시절만큼 좋은 성적을 거두진 못했습니다.두 사람은 2022년부터 공개 연애를 했습니다.(사진=우노 쇼마 인스타그램 캡처, 연합뉴스)