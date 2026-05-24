'양현준 선발' 셀틱, 던펌린 3대 1 꺾고 스코티시컵 우승

▲ 볼을 다투는 셀틱의 양현준

2026 북중미 월드컵을 앞둔 홍명보호의 공격수 양현준이 선발로 나선 스코틀랜드 '명가' 셀틱이 스코티시컵 정상에 오르며 더블 달성에 성공했습니다.셀틱은 스코틀랜드 글래스고의 햄든 파크에서 열린 던펌린 애슬레틱과 2025-2026 스코티시컵 결승에서 3대 1로 승리하며 우승 트로피를 들어 올렸습니다.2023-2024시즌 이후 2시즌 만에 챔피언에 복귀한 셀틱은 스코티시컵 역대 최다 우승 기록을 43번째로 늘렸습니다.특히 이번 시즌 스코틀랜드 프리미어십 정상에 오른 셀틱은 스코티시컵까지 섭렵하며 더블을 맛봤습니다.셀틱의 윙어 양현준은 이날 선발 출전해 후반 30분까지 75분을 뛰면서 공격포인트를 따내지는 못했지만, 팀 승리에 힘을 보태며 시즌 두 번째 우승 트로피의 기쁨을 맛봤습니다.양현준은 2023년 7월 셀틱 합류 이후 6번째 우승 트로피(정규리그 3회·스코티시컵 2회·리그컵 1회)를 경험했습니다.소속팀 일정을 마친 양현준은 북중미 월드컵 준비를 위해 미국 유타주 솔트레이크시티에 사전 캠프를 꾸린 홍명보호에 곧바로 합류할 예정입니다.이날 셀틱은 전반 19분 만에 후방에서 날아온 롱패스를 잡아 페널티아크 정면에서 골키퍼 키를 넘기는 로빙 슈팅으로 선제골을 뽑아내며 승기를 잡았습니다.전반 36분 아르네 엥겔스의 벼락같은 중거리포로 추가 골을 넣은 셀틱은 후반 28분 켈레치 이헤아나초가 기막힌 드리블로 골키퍼까지 제치고 골 지역 정면에서 쐐기 골을 터트려 승리를 확신했습니다.셀틱은 후반 35분 추격 골을 내줬지만 더는 실점하지 않으며 우승을 완성했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)