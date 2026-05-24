'김민재 벤치' 뮌헨, 독일컵 우승…더블 달성

▲ DFB 포칼 우승 트로피를 들고 웃은 해리 케인

'골잡이' 해리 케인의 '해트트릭 원맨쇼'를 앞세운 독일 프로축구 바이에른 뮌헨이 '디펜딩 챔피언' 슈투트가르트를 꺾고 독일축구협회 포칼 정상에 오르며 시즌 2관왕 등극에 성공했습니다.뮌헨은 독일 베를린의 올림피아 슈타디온에서 열린 슈투트가르트와 2025-2026 DFB 포칼 결승에서 케인 혼자 3골을 몰아치며 3대 0 승리를 따내고 우승 트로피를 들어 올렸습니다.DFB 포칼에서 2019-2020시즌 우승 이후 6시즌 만에 챔피언에 복귀한 뮌헨은 역대 최다인 21번째 우승을 완성했습니다.이번 시즌 분데스리가를 섭렵한 뮌헨은 DFB 포칼까지 정상에 오르며 '도메스틱 더블'(국내 대회 2관왕)을 달성했습니다.공교롭게도 뮌헨은 분데스리가 30라운드에서 슈투트가르트를 꺾고 조기 우승을 확정했는데, DFB 포칼에서도 슈투트가르트를 제물로 삼아 더블을 달성하는 상황을 연출했습니다.뮌헨의 중앙 수비수 김민재는 교체 명단에 이름을 올렸지만, 출전 기회를 얻지 못해 벤치에서 팀 우승을 지켜봤습니다.시즌 두 번째 우승 트로피를 맛본 김민재는 잠시 휴식을 취한 뒤 2026 북중미 월드컵 본선에 대비해 미국 유타주 솔트레이크시티에서 사전 캠프를 펼치고 있는 축구 대표팀에 합류할 예정입니다.전반을 득점 없이 마친 뮌헨은 후반 10분 올리세가 오른쪽 측면에서 올린 크로스를 케인이 골대 정면에서 다이빙 헤더로 방향을 바꿔 선제 결승 골을 터트렸습니다.이번 득점으로 뮌헨은 이번 시즌 DFB 포칼 1라운드부터 결승전까지 6경기 연속 득점(10골)의 대기록을 달성했습니다.케인의 득점 본능은 한 골로 끝나지 않았습니다.후반 35분 시도한 오른발 슈팅이 골대를 때리고 나온 케인은 곧바로 이어진 공격에서 디아스의 패스를 받아 오른발 슈팅으로 추가 골을 꽂으며 슈투트가르트의 추격 의지를 꺾었습니다.케인은 후반 추가시간 상대 핸드볼 반칙을 얻은 페널티킥의 키커로 나서 오른발 슈팅으로 해트트릭을 완성하며 팀의 3대 0 대승에 마침표를 찍었습니다.이날 3골을 뽑아낸 케인은 시즌 61호골을 기록해 자신의 프로 통산 한 시즌 최다 골 기록을 남기고 2025-2026시즌을 마무리했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)