이 대통령 "조롱·혐오표현 징벌 배상 검토해야"

▲ 이재명 대통령이 23일 경남 김해 봉하마을에서 열린 고 노무현 전 대통령 서거 17주기 추도식에서 추도사를 하고 있다.

이재명 대통령이 "조롱과 혐오 표현에 대한 처벌과 징벌 배상 검토를 국무회의에 지시하겠다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(24일) 오전 자신의 SNS에 "일베처럼 조롱·모욕으로 사회분열 갈등을 조장하는 데 대해 표현의 자유로 보호해야 한다는 주장과 처벌을 포함한 제재가 필요하다는 주장이 병존한다"면서 이같이 전했습니다.이어 "일간베스트(일베) 저장소처럼 조롱(과) 혐오를 방치·조장하는 사이트 폐쇄, 징벌 배상, 과징금 등 필요 조치를 허용하는 대한 공론화와 실제 검토가 필요해 보인다"면서 "여러분 의견은 어떠신가요?"라고 묻기도 했습니다.이 대통령은 전날 열린 고(故) 노무현 전 대통령 17주기 추도식에서 극우 성향 온라인 커뮤니티인 일베 이용자로 추정되는 방문객이 조롱성행위를 했다는 언론 보도를 함께 공유했습니다.이 대통령은 전날에도 스타벅스가 세월호 참사 추모일(4월 16일)에 '사이렌(Siren) 이벤트'를 실시했던 것을 두고 "일베보관소도 아니고 대기업 공식 행사라는데 더 할 말이 없다"라고 비판했습니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)