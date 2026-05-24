뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

한국전쟁 당시 세 형 군경에 학살당한 유족에 1억 원 국가 배상

장훈경 기자
작성 2026.05.24 08:19 조회수
한국전쟁 당시 세 형 군경에 학살당한 유족에 1억 원 국가 배상
▲ 서울고법

한국전쟁 발발 직후 충남 지역에서 군경에 가족을 잃은 민간인 유족에게 국가가 1억여 원을 배상해야 한다는 법원 판단이 나왔습니다.

서울중앙지법 민사단독70 박재민 판사는 최근 A 씨가 국가를 상대로 낸 손해배상 소송에서 "1억 500여만 원을 지급하라"고 판결했습니다.

A 씨는 한국전쟁 발발한 이후인 1950년 7월부터 이듬해 2월 사이 충남 지역에서 발생한 민간인 희생 사건 피해자의 유족입니다.

당시 군과 경찰은 인민군 점령기에 부역했다는 이유 등으로 민간인 수천 명을 집단 학살한 것으로 조사됐습니다.

A 씨는 1950년 10월 해당 사건으로 형 세 명을 잃었습니다.

진실·화해를 위한 과거사정리위원회는 지난해 5월 A 씨의 형들이 이 사건 희생자에 해당한다고 판단해 진실 규명 결정을 내렸고, A 씨는 같은 해 10월 국가를 상대로 소송을 제기했습니다.

재판부는 "국민의 생명을 최대한 보호해야 하는 공무원들이 국민을 적법한 절차 없이 살해한 것은 반인권적 행위로 위법성이 매우 중대하다"며 "한국전쟁이라는 특수한 상황에서도 정당화될 수 없다"고 지적했습니다.

이어 "A 씨의 가족은 사건 이후 사회적 낙인과 차별에 노출돼 상당한 사회적·경제적 어려움을 겪었을 것으로 보인다"며 A 씨의 손해배상 청구를 받아들였습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지