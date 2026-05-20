[자막뉴스] "화장품 협찬해줄게" 10대에 접근…'딥 페이크 성 착취물' 만든 뒤 "돈 내놔"

화장품과 옷을 협찬해 주겠다고 10대에게 접근해 사진을 받아 간 뒤 딥페이크 성 착취물을 만들고 이를 미끼로 돈을 요구한 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.



충남경찰청 사이버수사대는 오늘(20일) 정보통신망법과 성폭력처벌법 위반 등 혐의로 말레이시아에 기반을 두고 활동한 보이스피싱 조직 총책 20대 A 씨 등 모두 6명을 구속 송치했습니다.



A 씨 일당은 지난 2024년 9월부터 최근까지 틱톡과 인스타그램 같은 SNS를 통해 화장품과 의류를 협찬할 것처럼 미성년자들에게 접근했습니다.



이들은 미성년자의 얼굴 사진 등을 받아 딥페이크 성 착취물을 만들었고, 이를 미끼로 미성년 피해자에게 돈을 요구했습니다.



또 디지털 성범죄 피해자지원센터 등을 사칭해 피해자에게 접근한 뒤 영상물 삭제에 필요하다며 악성 앱 설치를 유도하는 '스미싱' 범죄를 저지르기도 했습니다.



이런 가짜 앱을 통해 파악한 연락처로 가족과 지인들에게 영상물을 유포하겠다고 협박하며 돈을 요구했지만, 모두 미수에 그쳤습니다.



경찰조사 결과 이들은 범행을 위해 허위 영상물 제작과 개인정보 수집, 악성 앱 유포 등 팀을 나눠 역할을 분담하는 등 조직적으로 범행에 나선 것으로 파악됐습니다.



피해자의 진정으로 수사에 착수한 경찰은 지난해 5월부터 조직원 5명을 차례로 검거해 구속 송치하고, 해외로 도피했던 A 씨를 말레이시아에서 검거해 지난 13일 국내로 송환해 추가로 검찰에 넘겼습니다.



충남경찰청 관계자는 "협찬을 미끼로 미성년자나 학생에게 접근한 범행 수법이 확인된 만큼 교육 당국과 협의해 예방 교육 등을 진행하겠다"며 "일상적인 SNS에서도 개인정보 관리에 각별히 신경 써야 한다"고 당부했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 이다인, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)