"도박 빚 때문에" 미용실 흉기 강도 택시기사…구속심사

▲ 서울강북경찰서

도박 빚을 갚으려 미용실 사장을 흉기로 위협해 돈을 빼앗은 택시 기사가 붙잡혔습니다.서울 강북경찰서는 60대 남성 A 씨를 특수강도 혐의로 긴급체포해 구속영장을 신청했다고 오늘(9일) 밝혔습니다.A 씨는 지난 7일 오후 6시 50분 강북구의 한 미용실에서 흉기로 사장을 위협하며 200만 원을 이체하라고 요구한 혐의를 받습니다.그는 피해자가 돈이 없다고 말하자 현금 1만 원을 빼앗아 달아난 것으로 조사됐습니다.피해자는 다치지 않은 것으로 알려졌습니다.신고를 받은 경찰은 택시를 직접 운전해 달아난 A 씨를 곧바로 오후 7시 8분 검거했습니다.관제센터에서 택시를 역추적한 경찰은 신호 대기 중이던 A 씨의 차 앞을 가로막아 붙잡았습니다.A 씨는 도박 빚을 갚기 위해 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 알려졌습니다.A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 오늘 오전에 열렸습니다.구속 여부는 이르면 오늘 오후 결정됩니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)