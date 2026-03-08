류지현 감독 "일본에 분패했지만 선수들 신뢰 변함없어"

▲ 7일 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 2차전 대한민국과 일본의 경기에 앞서 한국 류지현 감독이 일본 이바타 히로카즈 감독과 라인업 교환을 한 뒤 더그아웃으로 향하고 있다.

한국 야구 국가대표팀 사령탑 류지현 감독이 "어제 경기 결과가 안 좋았지만 그렇다고 해서 선수들에 대한 저의 믿음에는 변함이 없다"고 말했습니다.류지현 감독이 이끄는 한국은 오늘 일본 도쿄돔에서 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 타이완과 경기를 치릅니다.1승 1패의 한국과 1승 2패인 대만의 이날 맞대결 결과는 조 2위 싸움에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.전날 일본과 접전 끝에 8대 6으로 패한 한국은 8일 타이완, 9일 호주와 경기에서 다 이기면 자력으로 조 2위를 확보할 수 있습니다.류지현 감독은 "어제 졌다고 해서, 우리 팀이 가져온 중심이나 방향성이 무너지는 것이 아니다"라며 "선수들도 그런 점을 잘 알고 있을 것"이라고 밝혔습니다.전날 일본과 야간 경기를 치르고, 이날 정오에 대만을 상대하는 일정에 대해서는 "원래 알던 일정이기 때문에 준비했다"며 "선수들도 큰 문제 없이 오늘 경기 잘할 것이라 믿는다"고 설명했습니다.타이완 선발 투수 구린루이양(닛폰햄 파이터스)을 두고는 "예상한 선수"라며 "의외라면 린위민이 오늘 이어서 던질 것으로 예상했으나 어제 등판해서 못 나온다는 점"이라고 밝혔습니다.시속 150㎞ 중반의 공을 뿌리는 구린루이양은 지난해 일본프로야구에 진출했습니다.선발 투수로 류현진(한화 이글스)을 내세운 류 감독은 "현시점에서 가장 믿을 수 있는 투수"라며 "이어 나오는 투수들이 긴 이닝을 소화해주면 내일 호주전까지 연결이 잘될 것"이라고 기대했습니다.전날 일본과 경기에 등판했던 조병현(SSG 랜더스), 손주영(LG 트윈스), 고우석(디트로이트 타이거스 산하 마이너리그), 박영현(kt wiz), 김영규(NC 다이노스), 김택연(두산 베어스)은 오늘 타이완전에도 마운드에 오를 경우 9일 호주전에는 뛸 수 없습니다.류 감독은 "일본과 경기에서 후반에 조금 더 뭔가 하고 싶었지만 아낄 수밖에 없던 부분이 있었다"며 "지금까지 계획은 중심을 잡고 잘 가고 있다"고 불펜 운영 상황을 설명했습니다.(사진=연합뉴스)