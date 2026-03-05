문보경, 체코전 1회 선제 만루홈런 폭발

▲ 5일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 1차전 대한민국과 체코의 경기. 1회말 1사 만루 문보경이 만루 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다

17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 통과를 노리는 한국 야구대표팀이 2026 WBC를 문보경(LG 트윈스)의 만루 홈런으로 힘차게 열었습니다.문보경은 오늘(5일) 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 2026 WBC C조 조별리그 체코전에서 1회 1아웃 만루 타석에 등장, 선제 그랜드슬램을 쏘아 올렸습니다.한국은 1회말 김도영의 볼넷과 이정후의 단타, 안현민의 볼넷으로 모든 베이스를 채웠습니다.여기서 타석에 등장한 문보경은 체코 선발 단 파디사크의 슬라이더 실투를 놓치지 않고 가운데 펜스를 훌쩍 넘겼습니다.타구 속도 시속 110.7마일(약 178.2㎞), 비거리 428피트(130.5ｍ)짜리 대형 홈런입니다.문보경의 타격음이 들리는 순간 2루에 있던 이정후는 홈런을 직감하고 만세를 불렀습니다.문보경은 3루를 돌 때 대표팀 선수끼리 약속한 '비행기 세리머니'를 한 번, 홈을 밟기 직전 또 한 번 선보였습니다.그리고 더그아웃에서 토너먼트가 열리는 미국 마이애미를 상징하는 듯한 'M' 자 풍선을 동료로부터 전달받고 기뻐했습니다.문보경의 홈런으로 한국은 4-0으로 앞선 채 1회를 마쳤습니다.(사진=연합뉴스)