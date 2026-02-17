애플, 영상 팟캐스트 시장에 뛰어든다…유튜브·넷플릭스와 경쟁

▲ 애플 로고

애플이 눈으로 보고 즐기는 비디오 팟캐스트 시장에 본격적으로 나섭니다.16일(현지시간) 미국 CNBC 방송에 따르면 애플은 올해 봄 자사 팟캐스트 애플리케이션(앱)에 통합 영상 기능을 추가한다고 밝혔습니다.팟캐스트는 구독 형식의 인터넷 방송으로, 애플의 휴대용 음향기기 아이팟(iPod)의 '팟'(pod)과 방송을 의미하는 영단어 '브로드캐스트'(broadcast)를 합쳐 만든 합성어입니다.이번 기능 추가에 따라 애플 팟캐스트 앱에서도 간편하게 영상 팟캐스트를 찾아보고, 바로 시청·청취할 수 있게 됩니다.크리에이터도 팟캐스트 중간에 영상 광고를 넣을 수 있게 될 전망입니다.이에 따라 애플은 유튜브, 스포티파이, 넷플릭스 등과 함께 영상 팟캐스트 시장에서 경쟁할 수 있는 발판을 마련하게 됐습니다.애플은 팟캐스트라는 개념을 시장에 처음 안착시킨 기업이지만, 영상 팟캐스트 시장에서는 후발주자들에 비해 주춤하는 모습을 보여왔습니다.영상 팟캐스트에 줄곧 투자해 온 유튜브는 월간 활성 이용자(MAU)가 10억명을 넘겼고, 최근 스포티파이와 넷플릭스도 팟캐스트 창작자와 콘텐츠 제작에 거액을 투자하고 있습니다.에디 큐 애플 서비스 부문 수석부사장은 "애플은 20년 전 팟캐스트를 주류로 만드는 데 기여했다"며 "이번에 업계 최고 수준의 비디오 경험을 제공하고, 청취자와 시청자들이 팟캐스트를 더 쉽게 이용할 수 있도록 할 것"이라고 설명했습니다.(사진=게티이미지코리아)