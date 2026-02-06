안세영 앞세운 한국 여자 배드민턴, 아시아단체선수권 4강 진출

▲ 안세영
배드민턴 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 선봉에 선 한국 여자 대표팀이 2026 아시아 남녀단체배드민턴선수권대회 4강에 진출하며 세계선수권 본선행 티켓을 따냈습니다.
여자 배드민턴 대표팀은 오늘(6일) 중국 칭다오 콘손체육관에서 열린 대회 여자부 8강전에서 말레이시아를 3대 0으로 물리쳤습니다.
조별리그에서 싱가포르(5대 0)와 타이완(4대 1)을 잇달아 제압하며 조 1위로 8강에 오른 우리나라는 이번 승리로 대회 4강에 진출해 오는 4월 덴마크에서 열리는 세계여자단체선수권(우버컵) 출전권을 확보했습니다.
2년마다 열리는 이 대회는 아시아 지역 최고 권위의 단체전으로, 세계 단체선수권 아시아 예선을 겸합니다.
4강 이상의 성적을 거둔 팀에게 본선 진출권이 주어집니다.
우리 팀은 첫 주자로 나선 여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 레츠하나 카루파테반(37위)을 36분 만에 2대 0(21-11 21-11)으로 꺾어 기선을 제압했습니다.
이어 여자복식 세계 3위 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 옹신이-카먼 팅(25위) 조를 2대 0(21-13 21-9)으로 물리친 데 이어, 단식의 박가은(김천시청·70위)이 웡링칭(41위)을 2대 0(21-16 21-12)으로 제압하며 승부의 마침표를 찍었습니다.
단식 3경기와 복식 2경기로 진행되는 5전 3승제 방식에서 우리 팀이 내리 세 경기를 따내면서, 남은 2경기는 규정에 따라 치러지지 않은 채 한국의 완승으로 경기가 종료됐습니다.
우리나라는 준결승에서 인도네시아-태국 경기의 승자와 결승 진출을 다툽니다.
한국 여자 대표팀은 이 대회에서 2020년과 2022년 기록한 준우승이 역대 최고 성적입니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
