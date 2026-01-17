'징역 5년' 윤 측 "사라진 법리·붕괴된 법치…오로지 정치 논리"

▲ 윤석열 전 대통령이 지난 16일 서울중앙지방법원에서 열린 특수공무집행방해, 범인도피교사, 직권남용 권리행사방해 혐의 등 사건에 대한 1심 선고공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다.

어제(16일) 체포방해 혐의 등 사건 1심에서 징역 5년을 선고받은 윤석열 전 대통령 측이 법원 판결에 대해 반발하고 나섰습니다.윤 전 대통령의 변호인단은 "사라진 법리에 붕괴된 법치, 오로지 정치 논리"라며 "법관은 자신의 결정이 사회에 미치는 영향과 파장을 인식하되, 그 인식이 판단 기준을 바꾸는 이유가 돼서는 안 된다"고 입장을 밝혔습니다.변호인단은 그간 법정에서 주장한 바와 같이, 공수처에는 내란죄의 수사권이 없다고 재차 강조하는 등 법원의 유죄 판단 근거에 대해서도 반박했습니다.공수처법은 공수처의 수사 대상을 고위공직자의 직무 범죄 및 부패 범죄와 관련 범죄로 규정하고 있기 때문에, 직권남용죄 수사를 고리로 삼아 내란죄까지 수사권을 확장한 것은 위법한 권한 행사라는 주장입니다.또, '본류'에 해당하는 내란 우두머리 혐의 재판이 끝나기도 전에 체포 방해 재판이 종결된 것 자체도 부당하다고 강조했습니다.변호인단은 이 같은 주장을 모두 받아들이지 않은 1심 판결에 대해 "사법부의 존재 이유이자 본질인 불편부당함의 기준에 부합한다고 보기 어렵다"고 주장했습니다.앞서 어제 서울중앙지법 형사합의35부(백대현 부장판사)는 특수공무집행방해, 직권남용 권리행사방해 등 혐의로 구속된 채 재판에 넘겨진 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했습니다.앞서 조은석 내란 특별검사팀은 징역 10년을 구형한 바 있습니다.윤 전 대통령 측은 선고 직후 항소하겠다는 입장을 밝혔고, 특검팀도 "양형 및 일부 무죄 사유를 정밀하게 검토하겠다"며 항소를 시사했습니다.(사진=연합뉴스)